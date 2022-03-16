https://arabic.sputniknews.com/20220316/الناتو-يعلن-نشر-نحو-140-ألف-جندي-في-أوروبا-1059993323.html

الناتو يعلن نشر نحو 140 ألف جندي في أوروبا

الناتو يعلن نشر نحو 140 ألف جندي في أوروبا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" نشر نحو 140 ألف جندي في أوروبا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T17:08+0000

2022-03-16T17:08+0000

2022-03-16T17:08+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

الناتو

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101417/25/1014172590_0:207:3500:2176_1920x0_80_0_0_bff94561dcb5bb821ed2a42dd0cc421f.jpg

وقال ستولتنبرغ: "لقد بدأنا بالفعل في تنفيذ خطط للدفاع عن الحلف، وزيادة استعدادنا ونشر جنود على جانبي المحيط الأطلسي".وأضاف ستولتنبرغ: "والآن في دول الحلف يوجد مئات الآلاف من الجنود في حالة تأهب قصوى".وتابع ستولتنبرغ: "ينتشر الجنود الأمريكيون في أوروبا، وهناك نحو 40 ألف جندي إضافي تحت القيادة المباشرة للناتو بشكل أساسي في الجزء الشرقي من الحلف. وهم مدعومون بقوات جوية وبحرية كبيرة وكذلك انظمة دفاع جوي".إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/ فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/الناتو-متفق-حول-رفض-إرسال-قوات-قتالية-إلى-أوكرانيا-منعا-للتصعيد-وتوسع-الحرب-1059990168.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ