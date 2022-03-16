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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220316/الناتو-يعلن-نشر-نحو-140-ألف-جندي-في-أوروبا-1059993323.html
الناتو يعلن نشر نحو 140 ألف جندي في أوروبا
الناتو يعلن نشر نحو 140 ألف جندي في أوروبا
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" نشر نحو 140 ألف جندي في أوروبا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T17:08+0000
2022-03-16T17:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الناتو
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
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وقال ستولتنبرغ: "لقد بدأنا بالفعل في تنفيذ خطط للدفاع عن الحلف، وزيادة استعدادنا ونشر جنود على جانبي المحيط الأطلسي".وأضاف ستولتنبرغ: "والآن في دول الحلف يوجد مئات الآلاف من الجنود في حالة تأهب قصوى".وتابع ستولتنبرغ: "ينتشر الجنود الأمريكيون في أوروبا، وهناك نحو 40 ألف جندي إضافي تحت القيادة المباشرة للناتو بشكل أساسي في الجزء الشرقي من الحلف. وهم مدعومون بقوات جوية وبحرية كبيرة وكذلك انظمة دفاع جوي".إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/ فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الناتو-متفق-حول-رفض-إرسال-قوات-قتالية-إلى-أوكرانيا-منعا-للتصعيد-وتوسع-الحرب-1059990168.html
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العالم, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

الناتو يعلن نشر نحو 140 ألف جندي في أوروبا

17:08 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Ints Kalninsقوات الناتو
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Ints Kalnins
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" نشر نحو 140 ألف جندي في أوروبا.
وقال ستولتنبرغ: "لقد بدأنا بالفعل في تنفيذ خطط للدفاع عن الحلف، وزيادة استعدادنا ونشر جنود على جانبي المحيط الأطلسي".
وأضاف ستولتنبرغ: "والآن في دول الحلف يوجد مئات الآلاف من الجنود في حالة تأهب قصوى".
وتابع ستولتنبرغ: "ينتشر الجنود الأمريكيون في أوروبا، وهناك نحو 40 ألف جندي إضافي تحت القيادة المباشرة للناتو بشكل أساسي في الجزء الشرقي من الحلف. وهم مدعومون بقوات جوية وبحرية كبيرة وكذلك انظمة دفاع جوي".
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/ فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الناتو في بروكسل، بلجيكا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:29 GMT
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