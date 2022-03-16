https://arabic.sputniknews.com/20220316/فوائد-جمة-لماذا-ينبغي-أخذ-قيلولة-بالنهار-1059987929.html
فوائد جمة... لماذا ينبغي أخذ قيلولة يوميا؟
فوائد جمة... لماذا ينبغي أخذ قيلولة يوميا؟
يحتاج الجسم إلى ساعات محددة من النوم ليلا حتى تستطيع أعضاؤه أن تعمل بالنشاط المطلوب، لكن ذلك لا يعني عدم حاجته إلى الحصول على راحة خلال النهار وخاصة في وقت... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:32+0000
2022-03-16T15:32+0000
2022-03-16T15:32+0000
منوعات
الصحة
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رغم أن تخصيص وقت للنوم خلال النهار ربما يكون أمرا صعبا بسبب طبيعة العمل أو الظروف المحيطة بك، فإن فوائد أخذ القيلولة كبيرة جدا، كما يقول تقرير لشبكة "سي إن إن"، اليوم الأربعاء، الذي أشار إلى أنها تساهم في تحسين الصحة وزيادة الإنتاجية.ويقول التقرير إن الباحثين في هذا المجال يوصون بأخذ قيلولة يوميا لزيادة نشاط الجسم، لكنهم يرون أنها يجب ألا تزيد عن 45 دقيقة حتى لا تسبب خللا في الساعة البيولوجية للجسم، خاصة إذا كنت تحصل على القدر الكافي من النوم ليلا.ولفت الموقع إلى أن القيلولة تكون أكثر نفعا للجسم في أوقات الصيف مع قصر ساعات الليل التي تؤثر سلبا على عدد ساعات النوم التي تحصل عليها يوميا.كما تساهم القيلولة في توفير الطاقة اللازمة لدماغك خاصة إذا استطعت توفير أكثر من ساعتين لها يوميا وهو ما يساهم في تحسين وظائف الذاكرة.ويمكن لمن يحافظون على الراحة وقت القيلولة أن يتمتعون بصحة للقلب أفضل من أقرانهم الذين لا يحصلون عليها، كما تساهم القيلولة في خفض وزن الجسم وفقا لأبحاث في هذا الشأن.ويقول التقرير إن أخذ القيلولة يساهم في تحسين جودة النوم بصورة عامة حتى في ساعات الليل ويمنح الشخص القدرة على التفكير بصورة إبداعية خاصة في المجالات التي تحتاج إلى تركيز عال.
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منوعات, الصحة
فوائد جمة... لماذا ينبغي أخذ قيلولة يوميا؟
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يحتاج الجسم إلى ساعات محددة من النوم ليلا حتى تستطيع أعضاؤه أن تعمل بالنشاط المطلوب، لكن ذلك لا يعني عدم حاجته إلى الحصول على راحة خلال النهار وخاصة في وقت القيلولة.
رغم أن تخصيص وقت للنوم خلال النهار ربما يكون أمرا صعبا بسبب طبيعة العمل أو الظروف المحيطة بك، فإن فوائد أخذ القيلولة كبيرة جدا، كما يقول تقرير
لشبكة "سي إن إن"، اليوم الأربعاء، الذي أشار إلى أنها تساهم في تحسين الصحة وزيادة الإنتاجية.
ويقول التقرير إن الباحثين في هذا المجال يوصون بأخذ قيلولة يوميا لزيادة نشاط الجسم، لكنهم يرون أنها يجب ألا تزيد عن 45 دقيقة حتى لا تسبب خللا في الساعة البيولوجية للجسم، خاصة إذا كنت تحصل على القدر الكافي من النوم
ليلا.
ولفت الموقع إلى أن القيلولة تكون أكثر نفعا للجسم في أوقات الصيف مع قصر ساعات الليل التي تؤثر سلبا على عدد ساعات النوم التي تحصل عليها يوميا.
كما تساهم القيلولة
في توفير الطاقة اللازمة لدماغك خاصة إذا استطعت توفير أكثر من ساعتين لها يوميا وهو ما يساهم في تحسين وظائف الذاكرة.
ويمكن لمن يحافظون على الراحة وقت القيلولة أن يتمتعون بصحة للقلب
أفضل من أقرانهم الذين لا يحصلون عليها، كما تساهم القيلولة في خفض وزن الجسم وفقا لأبحاث في هذا الشأن.
ويقول التقرير إن أخذ القيلولة يساهم في تحسين جودة النوم بصورة عامة حتى في ساعات الليل ويمنح الشخص القدرة على التفكير بصورة إبداعية خاصة في المجالات التي تحتاج إلى تركيز عال.