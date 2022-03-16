https://arabic.sputniknews.com/20220316/كلوب-صلاح-مظلوم-تحكيميا-1059997326.html

كلوب: صلاح مظلوم تحكيميا

كلوب: صلاح مظلوم تحكيميا

قال المدير الفني لليفربول الإنجليزي إن هداف الفريق محمد صلاح مظلوم من قبل الحكام، مستدلا على ذلك بحصوله على عدد أخطاء قليلة مقارنة بـ 40 مهاجما في البريميرليغ. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T19:46+0000

2022-03-16T19:46+0000

2022-03-16T19:46+0000

رياضة

ليفربول

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058151981_0:42:2844:1642_1920x0_80_0_0_84b8bc502b2d5b070e7b05b41e7cb45b.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير الفني الألماني للموقع الرسمي لليفربول، الذي يستعد لمواجهة أرسنال اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.وادعى مدرب ليفربول أن فوز صلاح بـ16 ركلة حرة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم كان "جنونا للغاية"، مشيرا إلى أن 40 مهاجما حصلوا على المزيد - وقال إنه كان في حيرة من أمره لشرح سبب أن حصيلة اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كانت كذلك.وأضاف أن الإحصاءات تشير إلى أن "مو هو اللاعب الوحيد الذي يتعرض للخطأ بشكل أقل مقارنة بالمهاجمين [الكبار] الآخرين. بصراحة، عليك أن تسأل الحكام. لا أعرف لأننا نعتقد باستمرار أنه يتعرض للخطأ.. هذا عار مطلق".وخلال الموسم الجاري، شارك صلاح في 171 مباراة من أصل 180 متاحة في الدوري الإنجليزي.وتابع كلوب: "نحن لا نقترب حتى من عدد الضربات الحرة التي يجب أن نحققها. يجب أن تسأل الآخرين كيف يكون ذلك ممكنا لأنه (صلاح) الرجل الذي دائما ما يضع الكرة حول منطقة الجزاء ولا يحصل على أخطاء، هذا أمر مثير للاهتمام. كيف هذا؟ أمر غير ممكن".وبحسب الإحصاءات، تم منح محمد صلاح ركلة حرة واحدة كل 110 دقائق فقط هذا الموسم، على الرغم من أنه يمتلك رابع أكبر عدد لمسات في الثلث الأخير من المستيطل الأخضر وأعلى رقم في مربع 18 ياردة.وخرج صلاح في فوز السبت الماضي، على برايتون بمشكلة طفيفة في القدم، لكنه لائق لمواجهة آرسنال يوم الأربعاء، ويحافظ على سجله في عدم تفويت أي مباراة بسبب الإصابة منذ 2019.وأشاد كلوب باللاعب المصري على تصميمه ومتانته. قال: "مو محترف للغاية ومستميت للعب كل مباراة. لقد عمل على جسده أيضا. هناك لاعبون أكثر ضعفا من غيرهم، ولكن من الواضح أن مو لديه السلوك الصحيح والعقلية الصحيحة والجسم المناسب لذلك أيضا".

https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-إصابة-محمد-صلاح-هل-يشارك-في-مباراتي-المنتخب-المصري-أمام-السنغال-1059853070.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رياضة, ليفربول