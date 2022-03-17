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https://arabic.sputniknews.com/20220317/إيران-تتعرض-لهزة-أرضية-قوية-1060004581.html
إيران تتعرض لهزة أرضية قوية
إيران تتعرض لهزة أرضية قوية
ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر جنوبي إيران، فجر اليوم الخميس، بحسب مركز رصد الزلازل في إيران. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T07:09+0000
2022-03-17T07:09+0000
العالم
إيران
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ووقع الزلزال في ضواحي بلدة كوخرد في محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، بحسب خبر نشرته شبكة "السومرية نيوز".وقال مركز رصد الزلازل، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم ترد أي تقارير عن أو وقوع خسائر بشرية نتيجة الزلزال، أو حجم الخسائر المادية.يذكر أن كل من اليابان والصين شهدتا وقوع زلازل قوية منذ أمس الأربعاء وسط تحذيرات من إمكانية حدوث موجات تسونامي.
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العالم, إيران

إيران تتعرض لهزة أرضية قوية

07:09 GMT 17.03.2022
© AP Photo / Pouria Pakizehزلزال إيران
زلزال إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Pouria Pakizeh
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ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر جنوبي إيران، فجر اليوم الخميس، بحسب مركز رصد الزلازل في إيران.
ووقع الزلزال في ضواحي بلدة كوخرد في محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، بحسب خبر نشرته شبكة "السومرية نيوز".
وقال مركز رصد الزلازل، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
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ولم ترد أي تقارير عن أو وقوع خسائر بشرية نتيجة الزلزال، أو حجم الخسائر المادية.
يذكر أن كل من اليابان والصين شهدتا وقوع زلازل قوية منذ أمس الأربعاء وسط تحذيرات من إمكانية حدوث موجات تسونامي.
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