https://arabic.sputniknews.com/20220317/إيران-تتعرض-لهزة-أرضية-قوية-1060004581.html
إيران تتعرض لهزة أرضية قوية
إيران تتعرض لهزة أرضية قوية
ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر جنوبي إيران، فجر اليوم الخميس، بحسب مركز رصد الزلازل في إيران. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T07:09+0000
2022-03-17T07:09+0000
2022-03-17T07:09+0000
العالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102745/56/1027455609_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_492b7415a29a926f28c02fb633725eab.jpg
ووقع الزلزال في ضواحي بلدة كوخرد في محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، بحسب خبر نشرته شبكة "السومرية نيوز".وقال مركز رصد الزلازل، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم ترد أي تقارير عن أو وقوع خسائر بشرية نتيجة الزلزال، أو حجم الخسائر المادية.يذكر أن كل من اليابان والصين شهدتا وقوع زلازل قوية منذ أمس الأربعاء وسط تحذيرات من إمكانية حدوث موجات تسونامي.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/زلزال-بقوة-51-يهز-مدينة-تشانغيه-بشمال-غرب-الصين-1060001961.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102745/56/1027455609_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_620d049837ae5584e152268bfb9d4d86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران
إيران تتعرض لهزة أرضية قوية
تابعنا عبر
ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر جنوبي إيران، فجر اليوم الخميس، بحسب مركز رصد الزلازل في إيران.
ووقع الزلزال في ضواحي بلدة كوخرد في محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، بحسب خبر
نشرته شبكة "السومرية نيوز".
وقال مركز رصد الزلازل، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إن مركز الزلزال
يقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد أي تقارير عن أو وقوع خسائر بشرية نتيجة الزلزال
، أو حجم الخسائر المادية.
يذكر أن كل من اليابان والصين شهدتا وقوع زلازل
قوية منذ أمس الأربعاء وسط تحذيرات من إمكانية حدوث موجات تسونامي.