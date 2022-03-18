https://arabic.sputniknews.com/20220318/أستراليا-تفرض-عقوبات-على-11-بنكا-روسيا-والعديد-من-الهيئات-الحكومية--1060043282.html

أستراليا تفرض عقوبات على 11 بنكا روسيا والعديد من الهيئات الحكومية

أستراليا تفرض عقوبات على 11 بنكا روسيا والعديد من الهيئات الحكومية

قالت وزارة الخارجية الأسترالية، الجمعة، إن أستراليا فرضت عقوبات على 11 مصرفاً روسياً والعديد من الكيانات الحكومية، بما في ذلك تلك المسؤولة عن إدارة الديون... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T01:56+0000

2022-03-18T01:56+0000

2022-03-18T02:01+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

أستراليا

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وقالت الوزارة في بيان: "فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على 11 مصرفاً وكياناً حكومياً روسياً إضافياً، مع تغطية غالبية الأصول المصرفية للبلاد الآن بموجب عقوباتنا إلى جانب جميع الكيانات التي تتعامل مع الديون السيادية لروسيا".وأضاف البيان: "تشمل قائمة اليوم صندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية الروسية. ومع إدراجنا مؤخرًا للبنك المركزي لروسيا، استهدفت أستراليا الآن جميع الكيانات الحكومية الروسية المسؤولة عن إصدار وإدارة الديون السيادية لروسيا".هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/وزير-الاقتصاد-الروسي-روسيا-تفي-بكل-التزاماتها-الدولية-بالرغم-من-العقوبات-1059969333.html

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