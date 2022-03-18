https://arabic.sputniknews.com/20220318/أسعار-النيكل-تتراجع-بأقصى-حد-ممكن-بعد-أسبوعين-من-الاضطرابات-الحادة-1060069080.html
أسعار النيكل تتراجع بأقصى حد ممكن بعد أسبوعين من الاضطرابات الحادة
أسعار النيكل تتراجع بأقصى حد ممكن بعد أسبوعين من الاضطرابات الحادة
انخفضت أسعار عقود النيكل القياسية بنسبة 12%، صباح اليوم الجمعة، في بورصة لندن للمعادن، لتبلغ أدنى حد للانخفاض اليومي، وذلك مع استمرار عمليات البيع المكثفة في... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T15:10+0000
2022-03-18T15:10+0000
2022-03-18T15:10+0000
اقتصاد
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وبلغ السعر المعدن الصناعي الحيوي 36915 دولارا للطن المتري مع افتتاح التداولات. جاء ذلك بعدما شهدت البورصة البالغة من العمر 145 عاما، أسبوعين جامحين من ارتفاع الأسعار والخلل الفني وتعليق التداول، بحسب شبكة "سي إن بي سي".في 8 مارس/ آذار، تضاعفت أسعار النيكل في غضون ساعات، حيث تجاوزت 100 ألف دولار للطن المتري، حيث اشترت مجموعة "تسينغشان هولدنغ غروب" الصينية، أحد أكبر المنتجين في العالم، كميات كبيرة للوفاء بالتزاماتها بعدما كانت تراهن عن انخفاض قيمة المعدن.اضطرت البورصة إلى وقف التداول لأن هذه المشتريات أدت إلى تفاقم ارتفاع الأسعار في وقت كانت فيه المعادن تتصاعد بالفعل على خلفية الأزمة في أوكرانيا.ثم يوم الأربعاء، حاولت بورصة لندن للمعادن استئناف تداول النيكل بعد إغلاق نادر، لكن "خطأ في النظام" سمح لعدد صغير من الصفقات بالاكتمال إلى ما دون حد السعر اليومي المفروض حديثا، واضطرت البورصة إلى تعليق العمل مؤقتا مرة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بورصة-لندن-تستأنف-تداولات-النيكل-وتلغي-العمل-بالأسعار-الأخيرة-الجامحة-1059947121.html
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اقتصاد
أسعار النيكل تتراجع بأقصى حد ممكن بعد أسبوعين من الاضطرابات الحادة
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انخفضت أسعار عقود النيكل القياسية بنسبة 12%، صباح اليوم الجمعة، في بورصة لندن للمعادن، لتبلغ أدنى حد للانخفاض اليومي، وذلك مع استمرار عمليات البيع المكثفة في أسواق المعادن الدولية.
وبلغ السعر المعدن الصناعي الحيوي 36915 دولارا للطن المتري مع افتتاح التداولات. جاء ذلك بعدما شهدت البورصة البالغة من العمر 145 عاما، أسبوعين جامحين من ارتفاع الأسعار والخلل الفني وتعليق التداول، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
في 8 مارس/ آذار، تضاعفت أسعار النيكل في غضون ساعات، حيث تجاوزت 100 ألف دولار للطن المتري
، حيث اشترت مجموعة "تسينغشان هولدنغ غروب" الصينية، أحد أكبر المنتجين في العالم، كميات كبيرة للوفاء بالتزاماتها بعدما كانت تراهن عن انخفاض قيمة المعدن.
اضطرت البورصة إلى وقف التداول لأن هذه المشتريات أدت إلى تفاقم ارتفاع الأسعار في وقت كانت فيه المعادن تتصاعد بالفعل على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
ثم يوم الأربعاء، حاولت بورصة لندن للمعادن استئناف تداول النيكل بعد إغلاق نادر، لكن "خطأ في النظام
" سمح لعدد صغير من الصفقات بالاكتمال إلى ما دون حد السعر اليومي المفروض حديثا، واضطرت البورصة إلى تعليق العمل مؤقتا مرة أخرى.