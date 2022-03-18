https://arabic.sputniknews.com/20220318/القضاء-البرازيلي-يأمر-بحظر-تطبيق-تلغرام-1060078747.html

القضاء البرازيلي يأمر بحظر تطبيق "تلغرام"

القضاء البرازيلي يأمر بحظر تطبيق "تلغرام"

حكم قاض في المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الجمعة، بحظر تطبيق المراسلة الشهير "تلغرام" في جميع أنحاء البلاد، ليمنع بذلك إحدى قنوات الاتصال المفضلة للرئيس... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T20:10+0000

2022-03-18T20:10+0000

2022-03-18T20:10+0000

العالم

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103155/98/1031559880_0:226:3067:1951_1920x0_80_0_0_00c19b3124d4ca35ab35c8ff7e596ad7.jpg

وبرر القاضي ألكستندر دي موريس قرار الحظر الفوري للتطبيق بفشل الشركة المالكة في الامتثال لأوامر السلطات البرازيلية بإزالة الرسائل التي تبين أنها تحتوي على معلومات مضللة، بحسب وكالة "فرانس برس".صدر الحكم، يوم الخميس ونُشر يوم الجمعة، على موقع المحكمة العليا. كتب مورايس في حيثيات القرار: "عدم احترام تلغرام للقانون البرازيلي وفشلها المتكرر في الامتثال لعدد لا يحصى من قرارات المحاكم يتعارض تماما مع سيادة القانون".وقال القاضي إن الشركة رفضت مرارا الامتثال لأحكام وطلبات الشرطة والمحكمة الانتخابية العليا والمحكمة العليا نفسها، مضيفا أن ذلك يشمل تحقيقا أمرت به المحكمة العليا في مزاعم ضد إدارة بولسونارو باستخدام قنوات اتصال رسمية لنشر معلومات مضللة.رد بولسونارو عبر "تويتر"، حيث نشر رابطا للاشتراك في قناته على "تلغرام" والذي كان لا يزال يعمل في البرازيل بعد ظهر يوم الجمعة، قائلا: "تلغرام الخاص بنا يبلغ الناس كل يوم بالعديد من الإجراءات المهمة التي تتعلق بالمصلحة الوطنية، والتي يتجاهلها كثيرون للأسف. مرحبا بك، وشارك الحقيقة".حقق التطبيق نجاحا كبيرا في البرازيل، حيث تم تنزيله على 53% من جميع الهواتف المحمولة. كان بولسونارو، الذي حظرت العديد من منشوراته على "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" بحجة انتهاك قواعد المعلومات المضللة، يشجع قاعدته الجماهيرية على متابعته عبر "تلغرام"، حيث يستعد لإعادة انتخابه في أكتوبر/ تشرين الأول.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/طريقة-تحميل-برنامج-تلغرام-بعد-أنباء-تقييد-الوصول-إليه-في-الدول-الأوروبية-1059448144.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, منوعات