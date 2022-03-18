https://arabic.sputniknews.com/20220318/نيويورك-سرقة-مئات-السترات-الواقية-من-الرصاص-قبل-إرسالها-إلى-أوكرانيا-1060057481.html
نيويورك: سرقة مئات السترات الواقية من الرصاص قبل إرسالها إلى أوكرانيا
نيويورك: سرقة مئات السترات الواقية من الرصاص قبل إرسالها إلى أوكرانيا
أعلنت شرطة نيويورك سرقة نحو 400 سترة واقية من الرصاص، كان من المقرر إرسالها إلى أوكرانيا، دون معرفة اللصوص. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:38+0000
2022-03-18T11:38+0000
2022-03-18T11:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وأوضحت ناطقة باسم الشرطة أن عملية "سطو" جرت في مقر المنظمة غير الحكومية المسماة "اللجنة الأمريكية للمجلس الأوكراني" (يو سي سي إيه) في جنوب مانهاتن، حيث "سُحبت 400 سترة واقية من مكانها"، وفقا لوكالة فرانس برس.وكانت هذه السترات المستعملة قُدمت من شرطة جزيرة لونغ أيلاند التي تضم حيّي بروكلين وكوينز في نيويورك، وكان مقررا إرسالها إلى جهات ناشطة في العمل الإنساني في أوكرانيا والمناطق الحدودية في هذا البلد لنقل المساعدات بالشاحنات، وفق الناطق باسم المنظمة.وأقرت الحكومة الأمريكية والكونغرس في مارس/آذار الجاري مساعدات طارئة بقيمة 13,6 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا، بينها 2,6 مليار من المساعدات الإنسانية و1,4 مليار دولار لدعم اللاجئين الفارين من أوكرانيا و6,5 مليارات دولار من المساعدات العسكرية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
نيويورك: سرقة مئات السترات الواقية من الرصاص قبل إرسالها إلى أوكرانيا
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أعلنت شرطة نيويورك سرقة نحو 400 سترة واقية من الرصاص، كان من المقرر إرسالها إلى أوكرانيا، دون معرفة اللصوص.
وأوضحت ناطقة باسم الشرطة أن عملية "سطو" جرت في مقر المنظمة غير الحكومية المسماة "اللجنة الأمريكية للمجلس الأوكراني" (يو سي سي إيه) في جنوب مانهاتن، حيث "سُحبت 400 سترة واقية من مكانها"، وفقا لوكالة فرانس برس
.
وقالت "لم يتم توقيف أحد والتحقيق مستمر" في القضية.
وقال ناطق باسم المنظمة وهي منظمة غير حكومية مؤلفة من أمريكيين متحدرين من أصل أوكراني، إن ما يقرب من "ثلث السترات الواقية من الرصاص اختفت" مطلع الأسبوع الجاري، لكن لا المنظمة ولا الشرطة "تعلمان" هوية الجهة المسؤولة عن هذه العملية "ولا سببها ولا الطريقة التي تمت بها".
وكانت هذه السترات المستعملة قُدمت من شرطة جزيرة لونغ أيلاند التي تضم حيّي بروكلين وكوينز في نيويورك، وكان مقررا إرسالها إلى جهات ناشطة في العمل الإنساني في أوكرانيا والمناطق الحدودية في هذا البلد لنقل المساعدات بالشاحنات، وفق الناطق باسم المنظمة.
وأقرت الحكومة الأمريكية والكونغرس في مارس/آذار الجاري مساعدات طارئة بقيمة 13,6 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا، بينها 2,6 مليار من المساعدات الإنسانية و1,4 مليار دولار لدعم اللاجئين الفارين من أوكرانيا و6,5 مليارات دولار من المساعدات العسكرية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.