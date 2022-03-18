https://arabic.sputniknews.com/20220318/نيويورك-سرقة-مئات-السترات-الواقية-من-الرصاص-قبل-إرسالها-إلى-أوكرانيا-1060057481.html

نيويورك: سرقة مئات السترات الواقية من الرصاص قبل إرسالها إلى أوكرانيا

نيويورك: سرقة مئات السترات الواقية من الرصاص قبل إرسالها إلى أوكرانيا

أعلنت شرطة نيويورك سرقة نحو 400 سترة واقية من الرصاص، كان من المقرر إرسالها إلى أوكرانيا، دون معرفة اللصوص. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T11:38+0000

2022-03-18T11:38+0000

2022-03-18T11:38+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/53/1034765377_0:219:2857:1826_1920x0_80_0_0_37364dccbbfa149b02ddcc9cd36212ae.jpg

وأوضحت ناطقة باسم الشرطة أن عملية "سطو" جرت في مقر المنظمة غير الحكومية المسماة "اللجنة الأمريكية للمجلس الأوكراني" (يو سي سي إيه) في جنوب مانهاتن، حيث "سُحبت 400 سترة واقية من مكانها"، وفقا لوكالة فرانس برس.وكانت هذه السترات المستعملة قُدمت من شرطة جزيرة لونغ أيلاند التي تضم حيّي بروكلين وكوينز في نيويورك، وكان مقررا إرسالها إلى جهات ناشطة في العمل الإنساني في أوكرانيا والمناطق الحدودية في هذا البلد لنقل المساعدات بالشاحنات، وفق الناطق باسم المنظمة.وأقرت الحكومة الأمريكية والكونغرس في مارس/آذار الجاري مساعدات طارئة بقيمة 13,6 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا، بينها 2,6 مليار من المساعدات الإنسانية و1,4 مليار دولار لدعم اللاجئين الفارين من أوكرانيا و6,5 مليارات دولار من المساعدات العسكرية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/عشرات-الآلاف-من-الصواريخ-مطار-سري-أصبح-مركزا-لشحن-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1059584064.html

https://arabic.sputniknews.com/20220315/الناتو-آلاف-القوات-البرية-والبحرية-والجوية-مستعدة-للمواجهة-وعلى-بوتين-إنهاء-الحرب-1059933826.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية