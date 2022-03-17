https://arabic.sputniknews.com/20220317/صحيفة-محمد-صلاح-يخبر-زملاءه-في-ليفربول-موقفه-من-البقاء-مع-الريدز-والرحيل-إلى-إسبانيا-1060013144.html

صحيفة: محمد صلاح يخبر زملاءه في ليفربول موقفه من البقاء مع "الريدز" والرحيل إلى إسبانيا

صحيفة: محمد صلاح يخبر زملاءه في ليفربول موقفه من البقاء مع "الريدز" والرحيل إلى إسبانيا

كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن اللاعب المصري محمد صلاح، أخبر زملاءه في ليفربول، قبل مباراة آرسنال، موقفه من البقاء مع "الريدز" والرحيل إلى إسبانيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T09:57+0000

2022-03-17T09:57+0000

2022-03-17T09:57+0000

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وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، بأن "صلاح أخبر زملاءه في ليفربول قبل مباراة آرسنال، أمس الأربعاء، بأنه يريد البقاء مع الريدز وعدم الرحيل إلى إسبانيا"، بعدما تردد عن وجود رغبة من نادي برشلونة للتعاقد مع صاحب الـ29 عاما.وأوضحت الصحيفة، أن "البعض يعتقد رغبة صلاح في الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ500 ألف جنيه إسترليني، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في بريميرليج"، مؤكدة أن "صلاح لم يطلب أجرا فلكيًا خلال مفاوضاته مع إدارة ليفربول من أجل الاستمرار".وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، في وقت سابق، أن نادي برشلونة يسعى لضم اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول في الوقت الحالي، إلى صفوفه.ويسعى البارسا إلى ضم محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بينما قالت صحف إسبانية إن الفرعون المصري يمثل اختيارا مفضلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.ويسعى برشلونة إلى تدعيم صفوف فريقه حتى يحقق نتائج أفضل في الصيف المقبل، خاصة أن صلاح استطاع تحقيق نتائج جيدة في السابق عن طريق استخدامه في مراكز هجومية مختلفة.وبحسب تقديرات الصحف الإسبانية، فإن تكلفة محمد صلاح ستتراوح بين 60 و70 مليون يورو، بينما يضع النادي اعتمادات مالية تصل إلى 100 مليون يورو حالة تم التعاقد مع صلاح لمدة 4 سنوات.يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي الصيف المقبل بينما لم يتوصل إلى اتفاق بشأن التجديد مع ناديه ليفربول.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/صحفي-إيطالي-مشهور-يكشف-موقف-محمد-صلاح-من-الانضمام-إلى-برشلونة-هذا-الصيف-1059968565.html

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أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, الدوري الإسباني