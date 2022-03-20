https://arabic.sputniknews.com/20220320/في-اليوم-العالمي-للسعادة-فنلندا-الأسعد-عالميا-والإمارت-الأولى-عربيا-1060143150.html

في اليوم العالمي للسعادة... فنلندا الأسعد عالميا والإمارت الأولى عربيا

في اليوم العالمي للسعادة... فنلندا الأسعد عالميا والإمارت الأولى عربيا

أصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، تقريرها السنوي عن مؤشر السعادة في العالم وترتيب الدول داخله. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T16:58+0000

2022-03-20T16:58+0000

2022-03-20T16:58+0000

مؤشر السعادة

منظمة الأمم المتحدة

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ووفقا لموقع الشبكة، فإن إصدار التقرير يأتي بمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي تم تحديده في الـ20 من مارس/آذار من كل عام.ووفقا للتقرير، فإنه يستخدم بيانات استطلاع مؤشر غالوب العالمي من 2019 إلى 2021 لتسجيل 146 دولة عبر عوامل تشمل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي، ومتوسط ​​العمر المتوقع، وحرية اتخاذ خيارات الحياة، والكرم، وتصورات الفساد، وغيرها.وعلى المستوى العربي، جاءت الإمارات في المقدمة، بينما احتلت المركز الـ24 عالميا، بعدها جاءت السعودية، في المركز الـ25 عالميا، ثم الكويت في الـ50 عالميا، ثم ليبيا في الـ86 عالميا، تليها الجزائر في الـ96 عالميا، فالمغرب في الـ100 عالميا، ثم العراق في الـ107 عالميا، ثم تونس في الـ120 عالميا، وحلت لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة عالميا.ويقول التقرير إن العالم يشهد اتجاهًا تصاعديًا معتدلًا طويل المدى في التوتر والقلق والحزن، وانخفاض طفيف طويل الأجل في التمتع بالحياة، لكن تقييمات متوسط ​​العمر، التي تأخذ في الاعتبار الفرق الصافي للتأثيرات السلبية والإيجابية، ظلت "مرنة بشكل ملحوظ خلال وباء كورونا".وقال التقرير إن التقدم الأكبر في التصنيف سُجل في صربيا وبلغاريا ورومانيا؛ فيما شهد لبنان وفنزويلا وأفغانستان التراجع الأكبر، حيث حل لبنان الذي صنف البنك الدولي الأزمة التي يعيشها من بين ثلاث أسوأ أزمات في العالم في المرتبة ما قبل الأخيرة، متقدما على زيمبابوي وأفغانستان التي احتلت المرتبة الأخيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20210320/السعودية-تتصدر-الدول-العربية-في-مؤشر-السعادة-العالمي-2021-1048413948.html

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مؤشر السعادة, منظمة الأمم المتحدة