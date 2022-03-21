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أسعار الذهب في مصر تسجل ارتفاعا كبيرا
أسعار الذهب في مصر تسجل ارتفاعا كبيرا
حققت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيرا بسبب زيادة حجم التعاملات في البورصة العالمية ورفع أسعار الفائدة في البنوك. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T15:53+0000
2022-03-21T15:53+0000
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، في خبر عن أسعار المعدن الأصفر، مشيرة إلى أن الزيادة التي سجلتها أسعار الذهب في مصر وصلت إلى 40 جنيها.وسجلت تعاملات الذهب في البورصة العالمية 1926 دولارا للأوقية، بينما شهدت حركة سوق الذهب في مصر ركودا بسبب غياب الاستقرار في سعره عالميا.وأوردت "بوابة الأهرام" أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 620 جنيها، بينما سجل عيار 18 نحو 797 جنيها.أما سعر غرام الذهب عيار 21 فقد سجل نحو 930 جنيها، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو ألف و63 جنيها.ولفتت الصحيفة إلى أن الأسعار التي أوردتها لا تشمل رسوم التصنيع أو ما يطلق عليه "المصنعية"، التي تختلف وفقا لنوع المشغولات الذهبية التي يتم شراؤها.يذكر أن سعر الجنيه الذهب وزن 8 غرامات سجل نحو 7490 جنيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/أسعار-الذهب-في-مصر-ترتفع-6-جنيهات-في-التعاملات-الصباحية-1059792690.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر تسجل ارتفاعا كبيرا

15:53 GMT 21.03.2022
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© shutterstock
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حققت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيرا بسبب زيادة حجم التعاملات في البورصة العالمية ورفع أسعار الفائدة في البنوك.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، في خبر عن أسعار المعدن الأصفر، مشيرة إلى أن الزيادة التي سجلتها أسعار الذهب في مصر وصلت إلى 40 جنيها.
وسجلت تعاملات الذهب في البورصة العالمية 1926 دولارا للأوقية، بينما شهدت حركة سوق الذهب في مصر ركودا بسبب غياب الاستقرار في سعره عالميا.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
أسعار الذهب في مصر ترتفع 6 جنيهات في التعاملات الصباحية
12 مارس, 08:54 GMT
وأوردت "بوابة الأهرام" أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 620 جنيها، بينما سجل عيار 18 نحو 797 جنيها.
أما سعر غرام الذهب عيار 21 فقد سجل نحو 930 جنيها، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو ألف و63 جنيها.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأسعار التي أوردتها لا تشمل رسوم التصنيع أو ما يطلق عليه "المصنعية"، التي تختلف وفقا لنوع المشغولات الذهبية التي يتم شراؤها.
يذكر أن سعر الجنيه الذهب وزن 8 غرامات سجل نحو 7490 جنيها.
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