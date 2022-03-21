https://arabic.sputniknews.com/20220321/الهند-نجري-محادثات-أخيرة-لبدء-تصدير-القمح-إلى-مصر-1060258432.html
الهند: نجري محادثات أخيرة لبدء تصدير القمح إلى مصر
الهند: نجري محادثات أخيرة لبدء تصدير القمح إلى مصر
تجري الهند محادثات – في مراحلها النهائية - لبدء تصدير القمح إلى مصر التي تعد أكبر مستورد في العالم، فيما تجري مفاوضات مع دول مثل الصين وتركيا بعد أن أدت الأزمة... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T13:38+0000
2022-03-21T13:38+0000
2022-03-21T13:41+0000
أخبار مصر الآن
أخبار الهند اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/09/1043000911_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_face14e8cd14067b35c1c1c6b137c9ee.jpg
وأعلنت وزارة التجارة في بيان خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن البلاد تجري مناقشات أيضا لبيع القمح للبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وأضافت الوزارة أن الهند هي ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، بينما كانت بنغلاديش أكبر مشتر للقمح من البلاد في موسم 2020-2021.أعطت الحكومة تأكيدات لإتاحة سعة إضافية بسكك حديدية لتلبية أي زيادة فورية في الطلب على صادرات القمح، بينما طُلب من سلطات الموانئ زيادة عدد المحطات والحاويات المخصصة للقمح.عقدت هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية، وهي ذراع وزارة التجارة، اجتماعا لأصحاب المصلحة الأسبوع الماضي حول كيفية زيادة الشحنات.وزادت صادرات القمح الهندية بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى نحو ستة ملايين طن في الأشهر العشرة المنتهية في 31 يناير/ كانون الثاني، من 1.38 مليون طن قبل عام.تظهر بيانات وزارة الزراعة أنه من المرجح أن يرتفع إنتاج القمح إلى مستوى قياسي يبلغ 111.3 مليون طن في 2021-22 من 109.6 مليون طن في العام السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تجارة-القمح-العالمية-أكبر-المصدرين-والمستوردين-وأهم-المنتجين-1059643510.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/09/1043000911_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9a4d71ebf697513c6811c9ba8e406ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, اقتصاد
الهند: نجري محادثات أخيرة لبدء تصدير القمح إلى مصر
13:38 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 13:41 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
تجري الهند محادثات – في مراحلها النهائية - لبدء تصدير القمح إلى مصر التي تعد أكبر مستورد في العالم، فيما تجري مفاوضات مع دول مثل الصين وتركيا بعد أن أدت الأزمة الأوكرانية إلى اضطراب الإمدادات العالمية.
وأعلنت وزارة التجارة في بيان خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن البلاد تجري مناقشات أيضا لبيع القمح
للبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وأضافت الوزارة أن الهند
هي ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، بينما كانت بنغلاديش أكبر مشتر للقمح من البلاد في موسم 2020-2021.
أعطت الحكومة تأكيدات لإتاحة سعة إضافية بسكك حديدية لتلبية أي زيادة فورية في الطلب على صادرات القمح
، بينما طُلب من سلطات الموانئ زيادة عدد المحطات والحاويات المخصصة للقمح.
عقدت هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية، وهي ذراع وزارة التجارة، اجتماعا لأصحاب المصلحة الأسبوع الماضي حول كيفية زيادة الشحنات.
وزادت صادرات القمح الهندية بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى نحو ستة ملايين طن في الأشهر العشرة المنتهية في 31 يناير/ كانون الثاني، من 1.38 مليون طن قبل عام.
تظهر بيانات وزارة الزراعة أنه من المرجح أن يرتفع إنتاج القمح إلى مستوى قياسي يبلغ 111.3 مليون طن في 2021-22 من 109.6 مليون طن في العام السابق.