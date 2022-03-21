https://arabic.sputniknews.com/20220321/الهند-نجري-محادثات-أخيرة-لبدء-تصدير-القمح-إلى-مصر-1060258432.html

الهند: نجري محادثات أخيرة لبدء تصدير القمح إلى مصر

الهند: نجري محادثات أخيرة لبدء تصدير القمح إلى مصر

تجري الهند محادثات – في مراحلها النهائية - لبدء تصدير القمح إلى مصر التي تعد أكبر مستورد في العالم، فيما تجري مفاوضات مع دول مثل الصين وتركيا بعد أن أدت الأزمة... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T13:38+0000

2022-03-21T13:38+0000

2022-03-21T13:41+0000

أخبار مصر الآن

أخبار الهند اليوم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/09/1043000911_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_face14e8cd14067b35c1c1c6b137c9ee.jpg

وأعلنت وزارة التجارة في بيان خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن البلاد تجري مناقشات أيضا لبيع القمح للبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وأضافت الوزارة أن الهند هي ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، بينما كانت بنغلاديش أكبر مشتر للقمح من البلاد في موسم 2020-2021.أعطت الحكومة تأكيدات لإتاحة سعة إضافية بسكك حديدية لتلبية أي زيادة فورية في الطلب على صادرات القمح، بينما طُلب من سلطات الموانئ زيادة عدد المحطات والحاويات المخصصة للقمح.عقدت هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية، وهي ذراع وزارة التجارة، اجتماعا لأصحاب المصلحة الأسبوع الماضي حول كيفية زيادة الشحنات.وزادت صادرات القمح الهندية بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى نحو ستة ملايين طن في الأشهر العشرة المنتهية في 31 يناير/ كانون الثاني، من 1.38 مليون طن قبل عام.تظهر بيانات وزارة الزراعة أنه من المرجح أن يرتفع إنتاج القمح إلى مستوى قياسي يبلغ 111.3 مليون طن في 2021-22 من 109.6 مليون طن في العام السابق.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تجارة-القمح-العالمية-أكبر-المصدرين-والمستوردين-وأهم-المنتجين-1059643510.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, اقتصاد