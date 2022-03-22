https://arabic.sputniknews.com/20220322/أسعار-الذهب-في-مصر-تستقر-على-ارتفاعات-الأمس-1060295163.html
أسعار الذهب في مصر تستقر على ارتفاعاتها عقب قرارات البنك المركزي
أسعار الذهب في مصر تستقر على ارتفاعاتها عقب قرارات البنك المركزي
استقرت أسعار الذهب في مصر على الزيادات التي شهدتها، أمس، عقب قرارات البنك المركزي المصري التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T09:41+0000
2022-03-22T09:41+0000
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أسعار الذهب اليوم
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وحسب جريدة الأهرام المصرية، فقد شهدت تعاملات اليوم في سوق الذهب المصري استقرارا على ما شهده السوق بالأمس من ارتفاع، حيث زاد سعر الغرام بما يقارب 110جنيهات.وفيما توقع خبراء حالة من التذبذب تؤدي إلى الإحجام المؤقت عن التعاملات في المعدن الأصفر، فقد جاءت الأسعار اليوم مستقرة على ما حققته بالأمس من ارتفاع كبير.يأتي ذلك فيما سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 غرامات نحو 8050 جنيهًا في السوق المصرية.يشار إلى أن يوم أمس الاثنين شهد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية، في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد، وطرح بنكا "الأهلي" و"مصر" الحكوميين شهادات ادخار بفائدة 18 في المئة لأجل عام واحد.وارتفع سعر الدولار الواحد 3 جنيهات، يوم أمس الاثنين، وخلال يوم واحد من التعاملات. وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أمس الاثنين، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة في مصر "جيدة وقوية"، وتهدف إلى المحافظة على السيولة النقدية الأجنبية والمقدرات المالية للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/أسعار-الذهب-في-مصر-ترتفع-6-جنيهات-في-التعاملات-الصباحية-1059792690.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر تستقر على ارتفاعاتها عقب قرارات البنك المركزي
09:41 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 22.03.2022) تابعنا عبر
استقرت أسعار الذهب في مصر على الزيادات التي شهدتها، أمس، عقب قرارات البنك المركزي المصري التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وحسب جريدة الأهرام
المصرية، فقد شهدت تعاملات اليوم في سوق الذهب المصري استقرارا على ما شهده السوق بالأمس من ارتفاع، حيث زاد سعر الغرام بما يقارب 110جنيهات.
وفيما توقع خبراء حالة من التذبذب تؤدي إلى الإحجام المؤقت عن التعاملات في المعدن الأصفر
، فقد جاءت الأسعار اليوم مستقرة على ما حققته بالأمس من ارتفاع كبير.
فقد سجل سعر الغرام عيار 14 نحو 666 جنيهًا، وعيار 18 نحو 857 جنيها، وعيار 21 نحو 1000جنيه، وعيار 24 نحو 1142 جنيها.
يأتي ذلك فيما سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 غرامات نحو 8050 جنيهًا في السوق المصرية.
يشار إلى أن يوم أمس الاثنين شهد رفع البنك المركزي
أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية، في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد، وطرح بنكا "الأهلي" و"مصر" الحكوميين شهادات ادخار بفائدة 18 في المئة لأجل عام واحد.
وارتفع سعر الدولار الواحد 3 جنيهات، يوم أمس الاثنين، وخلال يوم واحد من التعاملات. وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أمس الاثنين، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة في مصر "جيدة وقوية"، وتهدف إلى المحافظة على السيولة النقدية الأجنبية والمقدرات المالية للبلاد.