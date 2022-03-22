https://arabic.sputniknews.com/20220322/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يتفقد-زراعة-القمح-في-إقليم-أوروميا-صور-1060319755.html
رئيس وزراء إثيوبيا يتفقد زراعة القمح في إقليم أوروميا... صور
رئيس وزراء إثيوبيا يتفقد زراعة القمح في إقليم أوروميا... صور
أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، عن أمله في أن تتمكن بلاده من تحقيق أهدافها بالنسبة لزراعة القمح. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T18:03+0000
2022-03-22T18:03+0000
2022-03-22T18:04+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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جاء ذلك خلال تفقده لمناطق واسعة تم زراعتها بالقمح في إقليم أوروميا الإثيوبي، حسبما ذكر أبي أحمد، في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الثلاثاء.ونشر أبي أحمد صورا ترصد جانبا من جولته التي تفقد فيها مناطق زراعة القمح مع وفد يضم مسؤولين من البنك الدولي.يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو بلاده إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بعدما أصبح العالم يواجه أزمة في هذا المجال بسبب الحرب في أوكرانيا.ويقوم أبي أحمد بجولات ميدانية على مختلف أقاليم إثيوبيا التي تزرع مساحات كبيرة من القمح لمتابعة ما يتم إنجازه في هذا المجال.ويرى أبي أحمد أن تحقيق أهداف إثيوبيا في مجال الزراعة يمثل رحلة شاقة، مشيرا إلى أن أديس أبابا تطمح في زراعة ملايين الأفدنة من القمح.وتسود حالة من القلق من نقص المعروض العالمي في القمح، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تمثل مع روسيا مصدرا مهما لإمدادات القمح للعديد من دول الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يناشد-بلاده-بتحقيق-اكتفائها-من-القمح-بسبب-الأحداث-العالمية-1060126306.html
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العالم, أخبار إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا يتفقد زراعة القمح في إقليم أوروميا... صور
18:03 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 18:04 GMT 22.03.2022) تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، عن أمله في أن تتمكن بلاده من تحقيق أهدافها بالنسبة لزراعة القمح.
جاء ذلك خلال تفقده لمناطق واسعة تم زراعتها بالقمح
في إقليم أوروميا الإثيوبي، حسبما ذكر أبي أحمد، في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الثلاثاء.
ونشر أبي أحمد صورا ترصد جانبا من جولته التي تفقد فيها مناطق زراعة القمح
مع وفد يضم مسؤولين من البنك الدولي.
يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو بلاده إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بعدما أصبح العالم يواجه أزمة في هذا المجال بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويقوم أبي أحمد بجولات ميدانية على مختلف أقاليم إثيوبيا التي تزرع مساحات كبيرة من القمح لمتابعة ما يتم إنجازه في هذا المجال.
ويرى أبي أحمد أن تحقيق أهداف إثيوبيا في مجال الزراعة
يمثل رحلة شاقة، مشيرا إلى أن أديس أبابا تطمح في زراعة ملايين الأفدنة من القمح.
وتسود حالة من القلق من نقص المعروض العالمي في القمح، منذ انطلاق العملية العسكرية
الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تمثل مع روسيا مصدرا مهما لإمدادات القمح للعديد من دول الشرق الأوسط.