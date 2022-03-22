https://arabic.sputniknews.com/20220322/كيشيدا-يصف-قرار-روسيا-الانسحاب-من-الحوار-بشأن-معاهدة-سلام-بالغير-مقبول-1060286944.html

كيشيدا يصف قرار روسيا بالانسحاب من الحوار بشأن معاهدة سلام بالغير مقبول

كيشيدا يصف قرار روسيا بالانسحاب من الحوار بشأن معاهدة سلام بالغير مقبول

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن قرار روسيا الانسحاب من الحوار مع اليابان بشأن معاهدة سلام أمر غير مقبول . 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T01:54+0000

2022-03-22T01:54+0000

2022-03-22T01:54+0000

اليابان

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050341066_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_029ff465a81516a220792c1d6aa12cd4.jpg

طوكيو - سبوتنيك. وشدد كيشيدا خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بالبرلمان على أن، "هذا (قرار الانسحاب من الحوار) أمر قاسٍ بشكل غير مقبول ولا مبرر له على الإطلاق.. نحتج على ذلك".وأضاف كيشيدا ردا على سؤال لأحد المشرعين بشأن موقف طوكيو من قضية الأراضي ومعاهدة السلام، قائلا إنه لم يتغير.كانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت اليوم الاثنين، أن موسكو ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع طوكيو بسبب تصرفات اليابان غير الودية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.هذا وفرضت اليابان، في الـ15 من الشهر الجاري، عقوبات شخصية على 17 مواطنا روسيا آخرين، بينهم رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، والمشرع بمجلس الدوما، ورجل الأعمال فيكتور فيكسيلبيرج.كما فرضت اليابان عقوبات تصدير على 49 شركة ومؤسسة، بما في ذلك جهاز الأمن الفدرالي ومديرية الاستخبارات العامة، وشركتي "سوخوي" و"ميغ"، والشركة الحكومية الكبرى "روستيخ" وغيرها، في الأول من مارس/آذار الجاري.وتماشيا مع تعاونها مع دول مجموعة السبع، أعلنت اليابان في وقت سابق أنها ستخرج روسيا من صفة "الدولة الأكثر تفضيلا في تعاملاتها التجارية".وتطالب اليابان بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستشهدة بالمعاهدة الثنائية للتجارة والحدود لعام 1855، ومن هذا المنطلق جعلت طوكيو عودة الجزر شرطا لإبرام معاهدة سلام مع روسيا الاتحادية، والتي لم يتم التوقيع عليها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.ويتمثل موقف موسكو في أن هذه الجزر أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفياتي، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وسيادة روسيا الاتحادية عليها أمر لا يمكن التشكيك فيه.إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الـ24 من فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/تغطية-مباشرة-اليوم-الخامس-والعشرون-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060152391.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اليابان, أخبار روسيا اليوم