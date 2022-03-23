https://arabic.sputniknews.com/20220323/سعر-الغاز-في-أوروبا-يتجاوز-1500-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1060359191.html

سعر الغاز في أوروبا يتجاوز 1500 دولار لكل ألف متر مكعب

سعر الغاز في أوروبا يتجاوز 1500 دولار لكل ألف متر مكعب

ارتفع سعر الغاز في أوروبا في تعاملات، اليوم الأربعاء، فوق 1500 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ بداية مارس/آذار، وفقا لبورصة لندن ICE. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T15:57+0000

2022-03-23T15:57+0000

2022-03-23T15:57+0000

العالم

روسيا

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أفادت وكالة الأنباء "رويترز"، عن ارتفاع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان في مركز TTF في هولندا إلى 1504 دولارات لكل 1000 متر مكعب، أو 132.25 يورو لكل ميغاواط ساعة (بناءً على سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي الحالي، يتم عرض أسعار ICEباليورو لكل ميغاواط ساعة)، حيث بلغ إجمالي الزيادة في تكلفة الغاز بنهاية التداول السابق أكثر من 25%.من جهة ثانية، قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الغربية تقوض الثقة في تجارة النفط بالدولار واليورو.وجاءت تصريحاته بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بتحويل مبيعات الغاز الطبيعي الروسية للدول "غير الصديقة" إلى الروبل، ردا على تجميد دول أصولا روسية بسبب أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى أن السوق سيعاد تشكيلها إذا توقفت أوروبا عن شراء النفط الروسي.وأضاف أن أسواق البترول والغاز الطبيعى العالمية قد تنهار فى حالة فرض عقوبات على الطاقة الروسية، فى حين أن الزيادة فى أسعار الطاقة ستكون غير متوقعة، مشيرا إلى أن الحظر الذي فرض على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 بقيادة روسيا إلى ألمانيا كان سخيفًا وهو عبارة عن سوء فهم لتوازنات الطاقة وسيؤدي إلى زيادة التضخم، بحسب "رويترز".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي، وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها". وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.وفقًا لبيانات بورصة موسكو، تبع قرار بوتن انخفاض سعر صرف الدولار ليوم غد بمقدار 2 روبل إلى 101.55 روبل ، وسعر صرف اليورو - بمقدار 2.85 روبل إلى 111.65 روبل، بعدما وصل هبوط الدولار إلى 94.99 روبل واليورو - إلى 109.7 روبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/ميدفيديف-سيبلغ-سعر-الغاز-في-أوروبا-2000-يورو-بعد-قرار-ألمانيا-بشأن-التيار-الشمالي-2-1059000569.html

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العالم, روسيا