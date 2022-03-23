https://arabic.sputniknews.com/20220323/مستشار-الأمن-الوطني-السوري-يؤكد-الدور-المهم-لإيران-في-إرساء-الاستقرار-بالمنطقة-1060366568.html

مستشار الأمن الوطني السوري يؤكد الدور المهم لإيران في إرساء الاستقرار بالمنطقة

مستشار الأمن الوطني السوري يؤكد الدور المهم لإيران في إرساء الاستقرار بالمنطقة

شدد اللواء علي مملوك، مستشار الأمن الوطني السوري، اليوم الأربعاء، على الدور المهم لإيران في إرساء الاستقرار بالمنطقة ومحاربة الإرهاب. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

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ووصف مملوك مكانة القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الراحل الجنرال قاسم سليماني، في هذا المجال بـ"البارزة"، مبديا احترامه وتقديره لشخصه وما قام به من أدوار مهمة في محور المقاومة.ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات اللواء علي مملوك جاءت خلال اللقاء الذي جمعه في العاصمة السورية، دمشق، بوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على هامش زيارة الأخير لدمشق.وأجرى الجانبان خلال اللقاء مباحثات تناولت موضوعات مختلفة ذات الاهتمام المشترك على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.ومن جانبه، أشار عبداللهيان إلى الجهود التي تبذلها إيران في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة، مجددا رؤية وموقف بلاده والخاص بدعم سوريا حكومة وشعبا.وأفاد عبد اللهيان بأن إيران ترحب بتوجه بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع سوريا، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره السوري، فيصل المقداد، عدة قضايا إقليمية بما فيها التطورات في اليمن، معلنا ترحيبه بوقف إطلاق النار وإجراء الحوار بين جميع الأطراف في اليمن.ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوري خلال المؤتمر الصحفي، أنه استعرض مع نظيره حسين أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران، وسبل مكافحة الإجراءات الاقتصادية اللا مشروعة التي فرضت عليهما.وكان عبد اللهيان قد وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى دمشق في جولة ستشمل أيضا لبنان.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/عبد-اللهيان-يؤكد-قوة-العلاقات-مع-سوريا-والمقداد-ينوه-بتعامل-طهران-المبدع-مع-الملف-النووي-1060354263.html

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