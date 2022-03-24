https://arabic.sputniknews.com/20220324/ارتفاع-أسعار-النفط-بسبب-عقوبات-روسيا-يؤثر-على-المؤشرات-الرئيسية-في-بورصة-لندن-1060386321.html

ارتفاع أسعار النفط بسبب عقوبات روسيا يؤثر على المؤشرات الرئيسية في بورصة لندن

ارتفاع أسعار النفط بسبب عقوبات روسيا يؤثر على المؤشرات الرئيسية في بورصة لندن

تأثرت المؤشرات الرئيسية في بورصة لندن بارتفاع أسعار النفط، الناتجة عن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوربيون على روسيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T11:31+0000

2022-03-24T11:31+0000

2022-03-24T11:31+0000

بورصة لندن

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وحسب "رويترز" فقد ارتفع مؤشر فوتسي 100 الثقيل للسلع في المملكة المتحدة يوم الخميس على خلفية ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من المخاوف من ارتفاع التضخم وتداعيات أزمة أوكرانيا التي أثرت على المعنويات العامة وتسببت في انخفاض مؤشر متوسط ​​رأس المال.وبينما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 0.2%، فقد انخفض مؤشر رأس المال المتوسط ​​المرتكز محليًا بنسبة 0.3%.وانخفض مؤشر ماينر جلينكور بنسبة 2.9% بعد أن قام بتسعير عرض الأسهم بسعر مخفض، فيما قفزت مجموعة جيمز وورك شوبجروب بنسبة 10.9% بعد الإعلان عن توزيعات الأرباح والقول إن التداول في الأشهر الثلاثة حتى فبراير كان متوافقاً مع التوقعات.يشار إلى أن الأسهم البريطانية أغلقت على انخفاض يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا، في حين أن الإجراءات التي كشف عنها وزير المالية ريشي سوناك لتخفيف أسوأ ضغوط لتكلفة المعيشة منذ عقود لم تفعل شيئًا يذكر لتخفيف المخاوف.وأوضح أن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني ضعيفة في الوقت الحالي بسبب الضربة الثلاثية لارتفاع الضرائب وأسعار الفائدة وأسعار الطاقة، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى الضغط على إنفاق المستهلكين في الربعين المقبلين أو نحو ذلك.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/التضخم-في-بريطانيا-يصل-إلى-أعلى-مستوى-له-في-ثلاثين-عاما-1060383034.html

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بورصة لندن