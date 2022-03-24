https://arabic.sputniknews.com/20220324/بيسكوف-على-مشتري-الغاز-الروسي-صياغة-موقفهم-بشأن-الدفع-بالروبل-1060383752.html

بيسكوف: على مشتري الغاز الروسي صياغة موقفهم بشأن الدفع بالروبل

بيسكوف: على مشتري الغاز الروسي صياغة موقفهم بشأن الدفع بالروبل

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، ردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان مشترو الغاز من روسيا سيعتبرون الانتقال إلى الروبل... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T10:39+0000

2022-03-24T10:39+0000

2022-03-24T10:39+0000

روسيا

الكرملين

دميتري بيسكوف

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "أوعز الرئيس أمس بوضع آلية في غضون أسبوع وتهيئة الظروف لتسديد هذه المدفوعات بالروبل؛ وفقا لذلك، نظرا لإجراء اتصالات مع مشتري الغاز وبعد شرح شروط الدفع بالروبل، سيكونون قادرين على صياغة موقفهم، دعونا ننتظر هذه اللحظة".هذا وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، أن عدداً من الدول الغربية اتخذ قرارات غير قانونية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية، وبهذا يشطب الغرب الجماعي الثقة في عملته.وقال الرئيس، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل، في أسرع وقت ممكن.وأصدر بوتين، تعليمات للمصرف المركزي ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع".وشدد على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.هذا وأعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في وقت سابق، أن العقوبات الغربية جمدت حوالي 300 مليار دولار، من أصل 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

https://arabic.sputniknews.com/20220324/اليابان-في-حيرة-بعد-قرار-بوتين-بشأن-تحويل-المدفوعات-مقابل-الغاز-إلى-الروبل-الروسي-1060372297.html

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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف