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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220324/شويغو-يعقد-اجتماعا-حول-مراقبة-جاهزية-تنفيذ-عقود-وزارة-الدفاع-الروسية-1060391475.html
شويغو يعقد اجتماعا حول مراقبة جاهزية تنفيذ عقود وزارة الدفاع الروسية
شويغو يعقد اجتماعا حول مراقبة جاهزية تنفيذ عقود وزارة الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا حول مراقبة جاهزية تنفيذ عقود وزارة الدفاع الروسية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T12:57+0000
2022-03-24T12:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "عقد وزير الدفاع في الاتحاد الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، اجتماعا بشأن تنفيذ مؤسسات الصناعة الدفاعية عقود وزارة الدفاع في ظل ضغوط العقوبات التي تمارسها الدول الغربية على الصناعة الدفاعية في الاتحاد الروسي".وأشار بيان الوزارة إلى أنه بعد نتائج الاجتماع، تم وضع مقترحات محددة لتقديم التقرير إلى قيادة البلاد.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الروسية-قائد-قوات-المنطقة-الشرقية-في-الجيش-الروسي-يتفقد-القوات-قرب-كييف-1060388522.html
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روسيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

شويغو يعقد اجتماعا حول مراقبة جاهزية تنفيذ عقود وزارة الدفاع الروسية

12:57 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، روسيا 11 مايو 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، روسيا 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا حول مراقبة جاهزية تنفيذ عقود وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "عقد وزير الدفاع في الاتحاد الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، اجتماعا بشأن تنفيذ مؤسسات الصناعة الدفاعية عقود وزارة الدفاع في ظل ضغوط العقوبات التي تمارسها الدول الغربية على الصناعة الدفاعية في الاتحاد الروسي".
وأشار بيان الوزارة إلى أنه بعد نتائج الاجتماع، تم وضع مقترحات محددة لتقديم التقرير إلى قيادة البلاد.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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