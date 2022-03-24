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https://arabic.sputniknews.com/20220324/مسؤول-إقليمي-ارتفاع-عدد-قتلى-تفجير-في-الصومال-أودى-بحياة-مرشحة-للبرلمان-إلى-48-1060396353.html
مسؤول إقليمي: ارتفاع عدد قتلى تفجير في الصومال أودى بحياة مرشحة للبرلمان إلى 48
مسؤول إقليمي: ارتفاع عدد قتلى تفجير في الصومال أودى بحياة مرشحة للبرلمان إلى 48
أعلنت الصومال، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف مركزا للاقتراع في بلدة بلدوين عاصمة إقليم هيران الصومالي إلى 48 شخصا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:47+0000
2022-03-24T13:47+0000
الصومال
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وقال مسؤول إقليمي لوكالة رويترز، إن "من بين الضحايا النائبة المعارضة أمينة محمد عبدي التي تناضل من أجل الاحتفاظ بمقعدها بالجمعية الوطنية"، مبينا أن معظم القتلى من المدنيين وأن هناك إصابات غير محدودة.وكانت الشرطة الصومالية قد أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب، أحدهم جندي بالبعثة العسكرية الإفريقية في الصومال (أميسوم)، في الهجوم الذي شنته حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية على مطار مقديشو الدولي، بالعاصمة الصومالية.وقال متحدث الشرطة، عدن حسان، لإذاعة صوت أمريكا بنسختها الصومالية، إن "6 أشخاص قتلوا في الهجوم بينهم 5 أجانب، وأحدهم جندي بقوات أميسوم".وأفادت وسائل إعلام محلية صومالية بأنه تقرر تعليق حركة الطيران بمطار العاصمة مقديشو الدولي في أعقاب الهجوم المسلح الذي وقع قرب المطار.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الأمن-الصومالي-يحبط-هجوما-مسلحا-على-قاعدة-للجيش-قرب-مطار-مقديشو-الدولي-1060337999.html
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مسؤول إقليمي: ارتفاع عدد قتلى تفجير في الصومال أودى بحياة مرشحة للبرلمان إلى 48

13:47 GMT 24.03.2022
© REUTERS / FEISAL OMARالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / FEISAL OMAR
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أعلنت الصومال، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف مركزا للاقتراع في بلدة بلدوين عاصمة إقليم هيران الصومالي إلى 48 شخصا.
وقال مسؤول إقليمي لوكالة رويترز، إن "من بين الضحايا النائبة المعارضة أمينة محمد عبدي التي تناضل من أجل الاحتفاظ بمقعدها بالجمعية الوطنية"، مبينا أن معظم القتلى من المدنيين وأن هناك إصابات غير محدودة.
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
الأمن الصومالي يحبط هجوما مسلحا على قاعدة للجيش قرب مطار مقديشو الدولي
أمس, 10:02 GMT
وكانت الشرطة الصومالية قد أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب، أحدهم جندي بالبعثة العسكرية الإفريقية في الصومال (أميسوم)، في الهجوم الذي شنته حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية على مطار مقديشو الدولي، بالعاصمة الصومالية.
وقال متحدث الشرطة، عدن حسان، لإذاعة صوت أمريكا بنسختها الصومالية، إن "6 أشخاص قتلوا في الهجوم بينهم 5 أجانب، وأحدهم جندي بقوات أميسوم".
وأفادت وسائل إعلام محلية صومالية بأنه تقرر تعليق حركة الطيران بمطار العاصمة مقديشو الدولي في أعقاب الهجوم المسلح الذي وقع قرب المطار.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
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