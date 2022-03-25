https://arabic.sputniknews.com/20220325/أردوغان-يحسم-الجدل-حول-إرسال-صورايخ-إس-400-إلى-أوكرانيا-1060443427.html
أردوغان يحسم الجدل حول إرسال صورايخ "إس-400" إلى أوكرانيا
أردوغان يحسم الجدل حول إرسال صورايخ "إس-400" إلى أوكرانيا
حسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التكهنات التي انتشرت مؤخرا حول إمكانية إمداد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة "إس-400". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:02+0000
2022-03-25T10:02+0000
2022-03-25T10:02+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
روسيا
صفقة "إس-400" التركية
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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في القمة الطارئة لزعماء ورؤساء حكومات دول الناتو، اليوم الجمعة، إن موضوع "إس-400" منتهي ومغلق بالنسبة لتركيا، إنها ملك البلاد فقط.وأضاف الرئيس التركي أنها تلتزم ببعض خطوط الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات، ولكنها في نفس الوقت لا يمكنها أن تنحي العلاقات مع روسيا جانبا.وحول استخدام العملات الوطنية في التعامل المتبادل بين البلدين، أوضح أردوغان أن تركيا اقترحت سابقا على روسيا للتحول إلى العملات الوطنية في التجارة، مشيرا إلى أن موقف أنقرة واضح في هذا الشأن.كما أكد أردوغان أن لا يمكن الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي.في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة تعرض على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي "إس -400" التي حصلت عليها في روسيا إلى القوات الأوكرانية.وأتت هذه الدعوة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبحث عن وسائط الدفاع الجوي الروسية أو السوفيتية الصنع التي يمكن أن تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الطائرات الروسية.قال فخر الدين ألطون، رئيس إدارة الاتصال في الرئاسة التركية، إن فكرة نقل أنقرة صواريخ "إس -400"، التي حصلت عليها من روسيا، إلى أوكرانيا ليست واقعية إطلاقا.وأوضح ألطون في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال": أن "الفكرة ليست واقعية بأي حال من الأحوال، لكنها توفر فرصة لمناقشة المشاكل التي واجهتها تركيا مع الغرب في السنوات الأخيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220320/إعلام-الولايات-المتحدة-عرضت-على-تركيا-إرسال-منظومة-إس-400-الى-أوكرانيا-1060118967.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, صفقة "إس-400" التركية, أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري
أردوغان يحسم الجدل حول إرسال صورايخ "إس-400" إلى أوكرانيا
حسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التكهنات التي انتشرت مؤخرا حول إمكانية إمداد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة "إس-400".
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي
عقب مشاركته في القمة الطارئة لزعماء ورؤساء حكومات دول الناتو، اليوم الجمعة، إن موضوع "إس-400" منتهي ومغلق بالنسبة لتركيا، إنها ملك البلاد فقط.
وأضاف الرئيس التركي أنها تلتزم ببعض خطوط الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات، ولكنها في نفس الوقت لا يمكنها أن تنحي العلاقات مع روسيا جانبا.
وحول استخدام العملات الوطنية في التعامل المتبادل بين البلدين، أوضح أردوغان
أن تركيا اقترحت سابقا على روسيا للتحول إلى العملات الوطنية في التجارة، مشيرا إلى أن موقف أنقرة واضح في هذا الشأن.
كما أكد أردوغان أن لا يمكن الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي.
في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة
تعرض على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي "إس -400" التي حصلت عليها في روسيا إلى القوات الأوكرانية.
وأتت هذه الدعوة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبحث عن وسائط الدفاع الجوي الروسية أو السوفيتية الصنع التي يمكن أن تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الطائرات الروسية.
قال فخر الدين ألطون، رئيس إدارة الاتصال في الرئاسة التركية، إن فكرة نقل أنقرة صواريخ "إس -400"
، التي حصلت عليها من روسيا، إلى أوكرانيا ليست واقعية إطلاقا.
وأوضح ألطون في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال": أن "الفكرة ليست واقعية بأي حال من الأحوال، لكنها توفر فرصة لمناقشة المشاكل التي واجهتها تركيا مع الغرب في السنوات الأخيرة".