عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/أردوغان-يحسم-الجدل-حول-إرسال-صورايخ-إس-400-إلى-أوكرانيا-1060443427.html
أردوغان يحسم الجدل حول إرسال صورايخ "إس-400" إلى أوكرانيا
أردوغان يحسم الجدل حول إرسال صورايخ "إس-400" إلى أوكرانيا
حسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التكهنات التي انتشرت مؤخرا حول إمكانية إمداد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة "إس-400". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:02+0000
2022-03-25T10:02+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
روسيا
صفقة "إس-400" التركية
أخبار أوكرانيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1059003363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ae7480f876ae48751923448a26526bb.jpg
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في القمة الطارئة لزعماء ورؤساء حكومات دول الناتو، اليوم الجمعة، إن موضوع "إس-400" منتهي ومغلق بالنسبة لتركيا، إنها ملك البلاد فقط.وأضاف الرئيس التركي أنها تلتزم ببعض خطوط الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات، ولكنها في نفس الوقت لا يمكنها أن تنحي العلاقات مع روسيا جانبا.وحول استخدام العملات الوطنية في التعامل المتبادل بين البلدين، أوضح أردوغان أن تركيا اقترحت سابقا على روسيا للتحول إلى العملات الوطنية في التجارة، مشيرا إلى أن موقف أنقرة واضح في هذا الشأن.كما أكد أردوغان أن لا يمكن الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي.في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة تعرض على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي "إس -400" التي حصلت عليها في روسيا إلى القوات الأوكرانية.وأتت هذه الدعوة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبحث عن وسائط الدفاع الجوي الروسية أو السوفيتية الصنع التي يمكن أن تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الطائرات الروسية.قال فخر الدين ألطون، رئيس إدارة الاتصال في الرئاسة التركية، إن فكرة نقل أنقرة صواريخ "إس -400"، التي حصلت عليها من روسيا، إلى أوكرانيا ليست واقعية إطلاقا.وأوضح ألطون في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال": أن "الفكرة ليست واقعية بأي حال من الأحوال، لكنها توفر فرصة لمناقشة المشاكل التي واجهتها تركيا مع الغرب في السنوات الأخيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220320/إعلام-الولايات-المتحدة-عرضت-على-تركيا-إرسال-منظومة-إس-400-الى-أوكرانيا-1060118967.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1059003363_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e58f46cd12d37691d81ffafd7df75f39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, صفقة "إس-400" التركية, أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري

أردوغان يحسم الجدل حول إرسال صورايخ "إس-400" إلى أوكرانيا

10:02 GMT 25.03.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوربدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان "قرار الحلفاء - 2022"،10 فبراير 2022
بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان قرار الحلفاء - 2022،10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
حسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التكهنات التي انتشرت مؤخرا حول إمكانية إمداد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة "إس-400".
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في القمة الطارئة لزعماء ورؤساء حكومات دول الناتو، اليوم الجمعة، إن موضوع "إس-400" منتهي ومغلق بالنسبة لتركيا، إنها ملك البلاد فقط.
وأضاف الرئيس التركي أنها تلتزم ببعض خطوط الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات، ولكنها في نفس الوقت لا يمكنها أن تنحي العلاقات مع روسيا جانبا.
بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان قرار الحلفاء - 2022،10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
إعلام: الولايات المتحدة تعرض على تركيا إرسال منظومة "إس 400" الى أوكرانيا
20 مارس, 04:30 GMT
وحول استخدام العملات الوطنية في التعامل المتبادل بين البلدين، أوضح أردوغان أن تركيا اقترحت سابقا على روسيا للتحول إلى العملات الوطنية في التجارة، مشيرا إلى أن موقف أنقرة واضح في هذا الشأن.
كما أكد أردوغان أن لا يمكن الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي.
في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة تعرض على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي "إس -400" التي حصلت عليها في روسيا إلى القوات الأوكرانية.
وأتت هذه الدعوة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبحث عن وسائط الدفاع الجوي الروسية أو السوفيتية الصنع التي يمكن أن تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الطائرات الروسية.
قال فخر الدين ألطون، رئيس إدارة الاتصال في الرئاسة التركية، إن فكرة نقل أنقرة صواريخ "إس -400"، التي حصلت عليها من روسيا، إلى أوكرانيا ليست واقعية إطلاقا.
وأوضح ألطون في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال": أن "الفكرة ليست واقعية بأي حال من الأحوال، لكنها توفر فرصة لمناقشة المشاكل التي واجهتها تركيا مع الغرب في السنوات الأخيرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала