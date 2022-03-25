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https://arabic.sputniknews.com/20220325/مدرب-الجزائر-يكشف-حقيقة-تأثر-منتخبه-بنتائج-أمم-أفريقيا-أمام-الكاميرون-1060446627.html
مدرب الجزائر يكشف حقيقة تأثر منتخبه بنتائج أمم أفريقيا أمام الكاميرون
مدرب الجزائر يكشف حقيقة تأثر منتخبه بنتائج أمم أفريقيا أمام الكاميرون
كشف جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، حقيقة تأثر منتخب بلاده بنتائج محاربي الصحراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت على نفس الملعب قبل مواجهة... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:12+0000
2022-03-25T11:12+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وقال بلماضي إن فريقه لن يتأثر سلبا بنتائج المباراة السابقة، وذلك قبل مواجهة اليوم في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بقطر، بحسب موقع "جول" الرياضي.وأضاف جمال بلماضي، خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة أن "المواجهة بين الفريقين في حد ذاتها ثقيلة ومهمة جدا أمام منافس قوي".وتابع بلماضي: "صحيح أننا أخفقنا قبل شهرين، سجلنا إخفاقنا هنا، لكن أهمية مباراة الغد لا تجعلنا نفكر في مكان خوضها".وأشار جمال بلماضي ردا على تصريحات سونج: "أولا لقد أعطيتنى الفرصة من أجل تحية ريجوبير كما أتمنى له التوفيق في مسيرته كمدرب".وقال: "أتمنى أن يُحقق نتائج كبيرة تماما مثلما حدث عندما كان لاعبا وقائدا مثاليا للمنتخب الكاميروني".وأوضح: "كل هذا أتمنى أن يحدث بعد 29 مارس/ آذار موعد مباراة العودة أمام الجزائر". وواصل بلماضى: "أنتم فقط (الكامرونيون) من تتحدثون دائما عن جابوما، أنا شخصيا لم أتحدث عن هذا الملعب لحد الآن".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/أهداف-مباراة-البرازيل-وتشيلي-في-تصفيات-كأس-العالم-4-0-فيديو-1060442308.html
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بطولة كأس العالم 2022

مدرب الجزائر يكشف حقيقة تأثر منتخبه بنتائج أمم أفريقيا أمام الكاميرون

11:12 GMT 25.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالمدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي
المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
كشف جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، حقيقة تأثر منتخب بلاده بنتائج محاربي الصحراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت على نفس الملعب قبل مواجهة الكاميرون، اليوم الجمعة.
وقال بلماضي إن فريقه لن يتأثر سلبا بنتائج المباراة السابقة، وذلك قبل مواجهة اليوم في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بقطر، بحسب موقع "جول" الرياضي.
منتخب البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
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09:39 GMT
وأضاف جمال بلماضي، خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة أن "المواجهة بين الفريقين في حد ذاتها ثقيلة ومهمة جدا أمام منافس قوي".
وتابع بلماضي: "صحيح أننا أخفقنا قبل شهرين، سجلنا إخفاقنا هنا، لكن أهمية مباراة الغد لا تجعلنا نفكر في مكان خوضها".
وأشار جمال بلماضي ردا على تصريحات سونج: "أولا لقد أعطيتنى الفرصة من أجل تحية ريجوبير كما أتمنى له التوفيق في مسيرته كمدرب".
وقال: "أتمنى أن يُحقق نتائج كبيرة تماما مثلما حدث عندما كان لاعبا وقائدا مثاليا للمنتخب الكاميروني".
وأوضح: "كل هذا أتمنى أن يحدث بعد 29 مارس/ آذار موعد مباراة العودة أمام الجزائر". وواصل بلماضى: "أنتم فقط (الكامرونيون) من تتحدثون دائما عن جابوما، أنا شخصيا لم أتحدث عن هذا الملعب لحد الآن".
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