https://arabic.sputniknews.com/20220326/التحالف-العربي-يعلن-إحباط-هجوم-بحري-وشيك-لـأنصار-الله-على-ناقلات-نفط-في-البحر-الأحمر-1060496968.html

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بحري وشيك لـ"أنصار الله" على ناقلات نفط في البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بحري وشيك لـ"أنصار الله" على ناقلات نفط في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والذي تقوده السعودية، اليوم السبت، إحباط هجوم بحري وشيك لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T15:41+0000

2022-03-26T15:41+0000

2022-03-26T15:41+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال التحالف، وفقاً لما نقله عنه تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، إنه "استهدف 4 زوارق مفخخة بميناء الصَليف [شمال غربي الحديدة] قيد التجهيز، وأحبط هجوماً وشيكاً على ناقلات النفط".وأضاف أن الاستهداف أدى إلى "مقتل ثلاثة خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصَليف".وتابع التحالف العربي: "نمهل الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء"، كما طلب من المدنيين الابتعاد عن "مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين بحي حدة في صنعاء".وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف، القول إنه "استهدف مُسيرات مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء الصَليف"، مضيفاً أن "الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة"، داعياً الجماعة إلى "إخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء".من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، عن "قلقها إزاء الغارات الجوية التي أفيد بوقوعها في مدينة الحديدة ومديرية الحالي وميناء الصليف، واستهداف موانئ الحديدة، التي تعد شريان حياة مهماً لسكان اليمن وشرياناً إنسانياً لا غنى عنه".وأكدت البعثة الأممية، عبر "تويتر"، أنها "تتخذ التدابير اللازمة للوصول الفوري إلى مواقع الحوادث المبلغ عنها".وقالت "أونمها" إنها "بينما تواصل جهودها لإشراك الأطراف بشكل استباقي وإعادتهم إلى الآليات المشتركة، فإنها تذكر جميع أطراف النزاع بالحفاظ على الطبيعة المدنية للموانئ وتجنب الإضرار بالبنية التحتية المدنية".وكررت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "دعوات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى هدنة عاجلة لوقف دورة التصعيد هذه مع الاقتراب من إحدى أقدس فترات التقويم الإسلامي".وفي وقت سابق من اليوم، قالت جماعة "أنصار الله" إن طيران التحالف نفذ 7 غارات على مدينة الحديدة، استهدفت منشآت للنفط ومؤسسة الكهرباء وميناء الصَليف شمال غربي الحديدة.وفجر اليوم، أعلن التحالف العربي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة"، مضيفاً أنه "ينفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة".وقال إنه "مارس أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثي على المنشآت النفطية"، موضحا بأن "هدفه حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وذكر أن "على الحوثي تحمل نتائج السلوك العدائي"، مؤكداً أن "العملية العسكرية بمراحلها الأولى".ويأتي التصعيد الميداني غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المُسيرة المفخخة.وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إنه "تم تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وأوضح أنه "جرى استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة، واستهداف مصفاتي رأس تنورة ورابغ النفطية وأرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة"، مشيراً إلى "قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية".وبالمقابل أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن جماعة "أنصار الله" نفذت "16 هجوما عدائيا على السعودية"، متهماً الجماعة باستخدام مواقع ذات حماية خاصة في تنفيذها، مؤكداً أنه يمارس ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات اليمنية.وذكر المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة تعرضت عند الساعة ( 25: 17) لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".وأكد العميد المالكي "نشوب حريق بخزانين اثنين تابعة للمنشأة النفطية وتمت السيطرة عليهما دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية".واعتبر أن "التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي"، مؤكداً أنه "ليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة".ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف، يوم أمس الجمعة، القول إن "حريقاً محدوداً" اندلع في محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة بمنطقة جازان "جنوب غربي السعودية"، اثر سقوط مقذوف معادٍ، في حين تعرضت خزانات الشركة الوطنية للمياه في ظهران الجنوب بمنطقة عسير "جنوب غربي السعودية" إلى "استهداف عدائي".وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ جماعة أنصار الله هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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