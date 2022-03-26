عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/مسؤول-سعودي-سابق-توقف-إمدادات-نفط-المملكة-يسبب-أزمة--كبرى-لواشنطن-والاتحاد-الأوروبي-1060494903.html
مسؤول سعودي سابق: توقف إمدادات نفط المملكة يسبب "أزمة كبرى" لواشنطن والاتحاد الأوروبي
مسؤول سعودي سابق: توقف إمدادات نفط المملكة يسبب "أزمة كبرى" لواشنطن والاتحاد الأوروبي
قال محمد الصبان، كبير مستشاري وزير الطاقة السعودي سابقا، إن الأضرار المادية نتيجة استهداف المنشآت النفطية في المملكة كبيرة. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T15:14+0000
2022-03-26T15:14+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1047292608_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_a06d8cb5fce7c3d57dc93211c2b12cdc.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن المملكة ليست مسؤولة عن انتظام إمدادات الطاقة، لافتا أن الأمر ليس له علاقة بمواقف سياسية، لكنه يعد حفاظا على مصالح السعودية، ويظهر استمرار الشجب والاستنكار وليس غير ذلك.وتابع: "رفع صفة الإرهاب عن جماعة "الحوثي" المعروفة بـ (أنصار الله)، وكذلك الحرس الثوري الإيراني، يؤكد عدم وجود أي حراك لوقف هذه الهجمات على المملكة".وأشار إلى أن استنكار الهجوم على المنشآت السعودية من دول العالم غير كاف، في ظل استمراره منذ فترة كبيرة وزيادة وتيرته مؤخرا.وأوضح أن التخوف الحالي يتعلق بشح الإمدادات، وأن أي خلل يترتب على الهجمات يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، في ظل التهديد الواقع.وشدد على أن وتيرة استهداف المنشآت ارتفعت في الفترة الأخيرة بالتوازي مع الخطوات التي اتخذتها واشنطن والتي تسعى لاتخاذها تجاه "الحرس الثوري" و"جماعة الحوثي" المعروفة بـ"أنصار الله"، بعد رفعها من قوائم الإرهاب.وحول تبعات ارتفاع الأسعار، أشار الصبان إلى أن الاقتصاد العالمي يتأثر بدرجة كبيرة، وأن تجاوز سعر البرميل 200 دولار يزيد التضخم وكذلك الركود في الاقتصاد العالمي ما يؤدي لأزمة عالمية كبيرة.وأكد الصبان أن توقف إمدادات النفط السعودي يمثل "طامة" كبيرة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء.وأشار إلى أن أجندة الغرب غير واضحة، خاصة أن واشنطن قدمت تنازلات لإيران بشأن الاتفاق النووي، بدعوى حاجتهم للنفط الإيراني، فيما يضيعون النفط السعودي المهدد بعدم وصوله إلى الأسواق.وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم السبت، أن فرق الإطفاء أخمدت حريق خزانين نفطيين في جدة.وتواصل الجهات المعنية في السعودية، اليوم، في جدة جهود إطفاء الحريق الذي شب في محطة توزيع البترول التابعة لأرامكو مساء أمس الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/إعلام-الدفاع-المدني-السعودي--يخمد-حريق-خزانين-نفطيين-في-جدة-1060494377.html
https://arabic.sputniknews.com/20220325/السعودية-لن-نتحمل-مسؤولية-نقص-إمدادات-النفط-الناجم-عن-هجمات-أنصار-الله-1060466174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1047292608_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_cceab334504eabdeeb453aec854caae5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار السعودية اليوم

مسؤول سعودي سابق: توقف إمدادات نفط المملكة يسبب "أزمة كبرى" لواشنطن والاتحاد الأوروبي

15:14 GMT 26.03.2022
© REUTERS / MARWA RASHADخزان شركة أرامكو في جدة بعد تعرضه لقصف من جماعة أنصار الله في اليمن
خزان شركة أرامكو في جدة بعد تعرضه لقصف من جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / MARWA RASHAD
قال محمد الصبان، كبير مستشاري وزير الطاقة السعودي سابقا، إن الأضرار المادية نتيجة استهداف المنشآت النفطية في المملكة كبيرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن المملكة ليست مسؤولة عن انتظام إمدادات الطاقة، لافتا أن الأمر ليس له علاقة بمواقف سياسية، لكنه يعد حفاظا على مصالح السعودية، ويظهر استمرار الشجب والاستنكار وليس غير ذلك.
وتابع: "رفع صفة الإرهاب عن جماعة "الحوثي" المعروفة بـ (أنصار الله)، وكذلك الحرس الثوري الإيراني، يؤكد عدم وجود أي حراك لوقف هذه الهجمات على المملكة".
الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة أنصار الله، 25 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
إعلام: الدفاع المدني السعودي يخمد حريق خزانين نفطيين في جدة
14:56 GMT
وأشار إلى أن استنكار الهجوم على المنشآت السعودية من دول العالم غير كاف، في ظل استمراره منذ فترة كبيرة وزيادة وتيرته مؤخرا.
وأوضح أن التخوف الحالي يتعلق بشح الإمدادات، وأن أي خلل يترتب على الهجمات يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، في ظل التهديد الواقع.
وشدد على أن وتيرة استهداف المنشآت ارتفعت في الفترة الأخيرة بالتوازي مع الخطوات التي اتخذتها واشنطن والتي تسعى لاتخاذها تجاه "الحرس الثوري" و"جماعة الحوثي" المعروفة بـ"أنصار الله"، بعد رفعها من قوائم الإرهاب.
وحول تبعات ارتفاع الأسعار، أشار الصبان إلى أن الاقتصاد العالمي يتأثر بدرجة كبيرة، وأن تجاوز سعر البرميل 200 دولار يزيد التضخم وكذلك الركود في الاقتصاد العالمي ما يؤدي لأزمة عالمية كبيرة.
حريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
السعودية: لن نتحمل مسؤولية نقص إمدادات النفط الناجم عن هجمات "أنصار الله"
أمس, 18:56 GMT
وأكد الصبان أن توقف إمدادات النفط السعودي يمثل "طامة" كبيرة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء.
وأشار إلى أن أجندة الغرب غير واضحة، خاصة أن واشنطن قدمت تنازلات لإيران بشأن الاتفاق النووي، بدعوى حاجتهم للنفط الإيراني، فيما يضيعون النفط السعودي المهدد بعدم وصوله إلى الأسواق.
وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم السبت، أن فرق الإطفاء أخمدت حريق خزانين نفطيين في جدة.
وتواصل الجهات المعنية في السعودية، اليوم، في جدة جهود إطفاء الحريق الذي شب في محطة توزيع البترول التابعة لأرامكو مساء أمس الجمعة.
© Sputnik / Mohamed Hassanالسعودية 2030 والتحرر من النفط
السعودية 2030 والتحرر من النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
السعودية 2030 والتحرر من النفط
© Sputnik / Mohamed Hassan
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала