https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزيرا-خارجية-العراق-والأردن-يبحثان-مخرجات-القمة-الرباعية-1060498152.html

وزيرا خارجية العراق والأردن يبحثان مخرجات "القمة الرباعية"

وزيرا خارجية العراق والأردن يبحثان مخرجات "القمة الرباعية"

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الأردني أيمن الصفدي، مخرجات "القمة الرباعية"، التي عقدت أمس الجمعة في مدينة العقبة الأردنية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T16:19+0000

2022-03-26T16:19+0000

2022-03-26T16:19+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

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جاء ذلك وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا مخرجات القمة الرباعية، التي عقدت بين مصر والأردن والعراق والإمارات.ولفت البيان إلى أن لقاء الوزيرين جرى في قطر خلال مشاركتهما في النسخة العشرين من منتدى الدوحة.وتناول الاجتماع بحث العديد من القضايا التي شملت العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والأمن الغذائي في المنطقة.وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدين حرصهما على إيجاد آفاق أوسع للتعاون، ودراسة الخطوات العملية التي يمكن تحقيقها في هذا المجال.كما بحث الوزيران وضع "لجنة التواصل"، التي تم تشكيلها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة وخطط زيارة موسكو والدول المعنية بالوضع في أوكرانيا.يذكر أن مدينة العقبة الأردنية شهدت قمة رباعية أمس الجمعة، ضمت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إضافة إلى مشاركة وزير الدولة السعودي تركي بن محمد.

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