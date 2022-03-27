https://arabic.sputniknews.com/20220327/الأمير-وليام-يقول-إن-المملكة-المتحدة-ستدعم-أي-قرار-تتخذه-دول-الكاريبي-بشأن-الانفصال-عنها-1060510786.html
الأمير وليام يقول إن المملكة المتحدة ستدعم أي قرار تتخذه دول الكاريبي بشأن الانفصال عنها
الأمير وليام يقول إن المملكة المتحدة ستدعم أي قرار تتخذه دول الكاريبي بشأن الانفصال عنها
أشار الأمير البريطاني وليام إلى أن المملكة البريطانية المتحدة ستحترم أي قرار تتخذه دول الكاريبي لكي تصبح جمهوريات مستقلة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T08:16+0000
2022-03-27T08:16+0000
2022-03-27T08:16+0000
العالم
بريطانيا
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وألمح إلى أن المملكة المتحدة ستدعم "بكل فخر واحترام" أي قرار تتخذه جامايكا وبليز وجزر الباهاما للانفصال عن الملكية البريطانية، وفقا صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.جاءت تصريحات الأمير وليام قبل نهاية جولته مع زوجته، كيت ميدلتون، في منطقة البحر الكاريبي، التي شهدت في بدايتها الأسبوع الماضي، احتجاجات من جانب السكان المحليين.وكان الزوجان قد زارا الدول الثلاث خلال جولة استغرقت أسبوعا للاحتفال باليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.وفي حديثه في حفل استقبال في عاصمة الباهاما، ناسو، يوم الجمعة الماضي، حيث كان من بين الضيوف رئيس الوزراء، فيليب ديفيس، أقر بأن "العلاقة بين الولايات الثلاث والعائلة المالكة آخذة في التغير"، وقال: "العلاقات تتطور، الصداقة تدوم".وقال: "في العام المقبل، أعلم أنكم جميعا تتطلعون للاحتفال بمرور 50 عاما على الاستقلال، وهي الذكرى الذهبية لكم، ومع احتفال جامايكا بمرور 60 عاما على استقلالها هذا العام، واحتفال بليز بمرور 40 عاما على استقلالها العام الماضي، أود أن أقول هذا: نحن نؤيد بفخر ونحترم قراراتكم بشأن مستقبلكم".وتأتي تعليقاته بعدما اتخذت باربادوس خطوة تاريخية لتحل محل ملكة بريطانيا كرئيسة للدولة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وانتخاب أول رئيس للبلاد، وكان حاضرا الحفل ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، والد الأمير وليام.ومازالت هناك خمس دول أخرى في الكاريبي تتولى ملكة بريطانيا رئاستها.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/غضب-في-جامايكا-بسبب-زيارة-الأمير-وليام-ومطالب-بتعويضات-عن-فترة-العبودية--1060329419.html
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العالم, بريطانيا
الأمير وليام يقول إن المملكة المتحدة ستدعم أي قرار تتخذه دول الكاريبي بشأن الانفصال عنها
أشار الأمير البريطاني وليام إلى أن المملكة البريطانية المتحدة ستحترم أي قرار تتخذه دول الكاريبي لكي تصبح جمهوريات مستقلة.
وألمح إلى أن المملكة المتحدة ستدعم "بكل فخر واحترام" أي قرار تتخذه جامايكا وبليز وجزر الباهاما للانفصال عن الملكية البريطانية، وفقا صحيفة "ذا غارديان"
البريطانية.
جاءت تصريحات الأمير وليام قبل نهاية جولته مع زوجته، كيت ميدلتون، في منطقة البحر الكاريبي، التي شهدت في بدايتها الأسبوع الماضي، احتجاجات من جانب السكان المحليين
.
وكان الزوجان قد زارا الدول الثلاث خلال جولة استغرقت أسبوعا للاحتفال باليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.
وفي حديثه في حفل استقبال في عاصمة الباهاما، ناسو، يوم الجمعة الماضي، حيث كان من بين الضيوف رئيس الوزراء، فيليب ديفيس، أقر بأن "العلاقة بين الولايات الثلاث والعائلة المالكة آخذة في التغير"، وقال: "العلاقات تتطور، الصداقة تدوم".
وقال: "في العام المقبل، أعلم أنكم جميعا تتطلعون للاحتفال بمرور 50 عاما على الاستقلال، وهي الذكرى الذهبية لكم، ومع احتفال جامايكا بمرور 60 عاما على استقلالها هذا العام، واحتفال بليز بمرور 40 عاما على استقلالها العام الماضي، أود أن أقول هذا: نحن نؤيد بفخر ونحترم قراراتكم بشأن مستقبلكم".
وتأتي تعليقاته بعدما اتخذت باربادوس خطوة تاريخية لتحل محل ملكة بريطانيا كرئيسة للدولة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وانتخاب أول رئيس للبلاد، وكان حاضرا الحفل ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، والد الأمير وليام.
ومازالت هناك خمس دول أخرى في الكاريبي تتولى ملكة بريطانيا رئاستها.