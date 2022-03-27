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https://arabic.sputniknews.com/20220327/الحكومة-البريطانية-تعتزم-تنظيم-سوق-العملات-المشفرة-قريبا-1060523805.html
الحكومة البريطانية تعتزم تنظيم سوق العملات المشفرة قريبا
الحكومة البريطانية تعتزم تنظيم سوق العملات المشفرة قريبا
تعتزم حكومة المملكة المتحدة إطلاق حزمة من القواعد المنظمة لسوق العملات المشفرة قريبا، مع التركيز على نوع سريع النمو من المعروف باسم العملات المستقرة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:30+0000
2022-03-27T12:30+0000
اقتصاد
بريطانيا
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ومن المتوقع أن يصدر وزير المال البريطاني ريشي سوناك، إعلانا في الأسابيع المقبلة، حول نظام تنظيمي جديد للعملات المشفرة، حسبما أفادت المصادر لشبكة "سي إن بي سي".ولا تزال تفاصيل الخطط قيد الإنهاء، لكن المصادر قالت إنها من المحتمل أن تكون القواعد مواتية للصناعة، مما يوفر الوضوح القانوني لقطاع كان يفتقر إلى التنظيم في الغالب حتى الآن.وفقا للمصادر، أظهر مسؤولو الخزانة استعدادا لفهم تعقيدات سوق العملات المشفرة وما يسمى بالعملات المستقرة، وهي أصول رقمية تستمد قيمتها من العملات الحالية مثل الدولار الأمريكي.أجرت الوزارة مناقشات مع عدد من الشركات والمجموعات التجارية، وقال أحد المصادر إن ذلك يشمل بورصة العملات المشفرة للأخوين وينكليفوس "جيمناي"، التي لديها عملتها المستقرة الخاصة وتسمى دولار جيمناي، وهي مرتبطة بالدولار الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/برلمان-الاتحاد-الأوروبي-يرفض-مقترحا-يحظر-بيتكوين-وعملات-مشفرة-أخرى-1059901614.html
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اقتصاد, بريطانيا

الحكومة البريطانية تعتزم تنظيم سوق العملات المشفرة قريبا

12:30 GMT 27.03.2022
© shutterstockأفضل العملات الرقمية
أفضل العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© shutterstock
تعتزم حكومة المملكة المتحدة إطلاق حزمة من القواعد المنظمة لسوق العملات المشفرة قريبا، مع التركيز على نوع سريع النمو من المعروف باسم العملات المستقرة.
ومن المتوقع أن يصدر وزير المال البريطاني ريشي سوناك، إعلانا في الأسابيع المقبلة، حول نظام تنظيمي جديد للعملات المشفرة، حسبما أفادت المصادر لشبكة "سي إن بي سي".
ولا تزال تفاصيل الخطط قيد الإنهاء، لكن المصادر قالت إنها من المحتمل أن تكون القواعد مواتية للصناعة، مما يوفر الوضوح القانوني لقطاع كان يفتقر إلى التنظيم في الغالب حتى الآن.
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وفقا للمصادر، أظهر مسؤولو الخزانة استعدادا لفهم تعقيدات سوق العملات المشفرة وما يسمى بالعملات المستقرة، وهي أصول رقمية تستمد قيمتها من العملات الحالية مثل الدولار الأمريكي.
أجرت الوزارة مناقشات مع عدد من الشركات والمجموعات التجارية، وقال أحد المصادر إن ذلك يشمل بورصة العملات المشفرة للأخوين وينكليفوس "جيمناي"، التي لديها عملتها المستقرة الخاصة وتسمى دولار جيمناي، وهي مرتبطة بالدولار الأمريكي.
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