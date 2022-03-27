https://arabic.sputniknews.com/20220327/الصين-مزرعة-رياح-تولد-مليار-كيلو-وات-من-الكهرباء-في-عام-واحد-1060518361.html
الصين... مزرعة رياح تولد مليار كيلو وات من الكهرباء في عام واحد
الصين... مزرعة رياح تولد مليار كيلو وات من الكهرباء في عام واحد
تتوسع الصين في توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة ومنها مزارع الرياح الشاطئية، التي تولد كميات هائلة من الكهرباء دون انبعاثات كربونية. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:58+0000
2022-03-27T10:58+0000
2022-03-27T10:58+0000
منوعات
الصين
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وتنشئ الصين العديد مزارع الرياح المستخدمة في توليد الكهرباء وأعلنت مؤخرا تشغيل أول مزرعة لتوليد الكهرباء من الرياح بطاقة تصل إلى مليون كيلو وات.ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الصين أعلنت الجمعة الماضي، عن حصيلة توليد الكهرباء من أول مزرعة رياح شاطئية قدرتها مليون كيلو وات.ولفتت الصحيفة إلى أن مزرعة الرياح الشاطئية تم إنشاؤها في مدينة يانغجيانغ بمحافظة غوانغدونغ، استطاعت خلال عام واحد توليد مليار كيلو وات من الطاقة الكهربائية، وفقا للحسابات التي تم رصدها في 25 مارس/ أذار الجاري.وبحسب الصحيفة، فإن كمية الكهرباء، التي تم توليدها من مزرعة الرياح ساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 840 ألف طن مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية الأخرى.
الصين
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
الصين... مزرعة رياح تولد مليار كيلو وات من الكهرباء في عام واحد
تتوسع الصين في توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة ومنها مزارع الرياح الشاطئية، التي تولد كميات هائلة من الكهرباء دون انبعاثات كربونية.
وتنشئ الصين العديد مزارع الرياح المستخدمة في توليد الكهرباء وأعلنت مؤخرا تشغيل أول مزرعة لتوليد الكهرباء من الرياح بطاقة تصل إلى مليون كيلو وات.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الصين أعلنت الجمعة الماضي، عن حصيلة توليد الكهرباء
من أول مزرعة رياح شاطئية قدرتها مليون كيلو وات.
ولفتت الصحيفة إلى أن مزرعة الرياح
الشاطئية تم إنشاؤها في مدينة يانغجيانغ بمحافظة غوانغدونغ، استطاعت خلال عام واحد توليد مليار كيلو وات من الطاقة الكهربائية، وفقا للحسابات التي تم رصدها في 25 مارس/ أذار الجاري.
وبحسب الصحيفة، فإن كمية الكهرباء، التي تم توليدها من مزرعة الرياح ساهمت في خفض الانبعاثات
الكربونية بنحو 840 ألف طن مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية الأخرى.