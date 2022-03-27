https://arabic.sputniknews.com/20220327/بلينكن-لبينيت-سنواصل-معا-مواجهة-مساعي-إيران-لزعزعة-استقرار-المنطقة-1060530673.html
بلينكن لبينيت: سنواصل معا مواجهة مساعي إيران لزعزعة استقرار المنطقة
بلينكن لبينيت: سنواصل معا مواجهة مساعي إيران لزعزعة استقرار المنطقة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده وإسرائيل إضافة إلى شركاء آخرين سيواصلون العمل على مواجهة مساعي إيران لزعزعة استقرار المنطقة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T14:30+0000
2022-03-27T14:30+0000
2022-03-27T14:30+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
نفتالي بينيت
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وأضاف بلينكن في تصريحات صحفية أدلى بها بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "إننا متحدون في قضية التهديد الذي تمثله إيران وخاصة برنامجها النووي"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".وأضاف أنه ليس هناك خلاف بين أمريكا وإسرائيل فيما يتعلق بالهدف الرئيسي لكل منهما وهو "عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا".وأوضح أنه أطلع بينيت على آخر مستجدات المفاوضات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.وأضاف: "باتفاق أو بدون اتفاق سنواصل العمل مع الشركاء الآخرين للتصدي لمساعي إيران لزعزعة الاستقرار".من جانبه، أعرب بينيت عن قلق إسرائيل من شطب واشنطن الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.وأشار إلى الهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد السعودية، قائلا: "نفذت أذرع الحرس الثوري- الحوثيون- هجوما خطيرا في السعودية نهاية الأسبوع الماضي. آمل بشدة أن تنصت الولايات المتحدة إلى أصوات القلق من المنطقة بشأن هذه القضية الحاسمة".ويزور بلينكن إسرائيل في إطار مشاركته في "قمة النقب" والمقرر انطلاقها مساء اليوم وغدا الاثنين، وتضم أيضا وزراء الخارجية المصري والإماراتي والبحريني والمغربي، إلى جانب وزير خارجية إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الجيش-الإسرائيلي-يرفع-حالة-التأهب-لتأمين-قمة-النقب-1060530081.html
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت
بلينكن لبينيت: سنواصل معا مواجهة مساعي إيران لزعزعة استقرار المنطقة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده وإسرائيل إضافة إلى شركاء آخرين سيواصلون العمل على مواجهة مساعي إيران لزعزعة استقرار المنطقة.
وأضاف بلينكن في تصريحات صحفية أدلى بها بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "إننا متحدون في قضية التهديد الذي تمثله إيران وخاصة برنامجها النووي"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت
".
وأضاف أنه ليس هناك خلاف بين أمريكا وإسرائيل فيما يتعلق بالهدف الرئيسي لكل منهما وهو "عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا".
وأوضح أنه أطلع بينيت على آخر مستجدات المفاوضات النووية
الجارية في العاصمة النمساوية فيينا مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وأضاف: "باتفاق أو بدون اتفاق سنواصل العمل مع الشركاء الآخرين للتصدي لمساعي إيران لزعزعة الاستقرار".
من جانبه، أعرب بينيت عن قلق إسرائيل من شطب واشنطن الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.
وأشار إلى الهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد السعودية، قائلا: "نفذت أذرع الحرس الثوري
- الحوثيون- هجوما خطيرا في السعودية نهاية الأسبوع الماضي. آمل بشدة أن تنصت الولايات المتحدة إلى أصوات القلق من المنطقة بشأن هذه القضية الحاسمة".
ويزور بلينكن إسرائيل في إطار مشاركته في "قمة النقب
" والمقرر انطلاقها مساء اليوم وغدا الاثنين، وتضم أيضا وزراء الخارجية المصري والإماراتي والبحريني والمغربي، إلى جانب وزير خارجية إسرائيل.