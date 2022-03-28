عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/أسعار-الذهب-في-مصر-تواصل-تراجعها-1060578526.html
أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها
أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها
تواصل أسعار الذهب في مصر تراجعها، وذلك بعدما سجلت ارتفاعات كبيرة خلال تعاملاتها في الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T16:10+0000
2022-03-28T16:11+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049875905_0:132:1500:976_1920x0_80_0_0_47d75f45063d8d3a612b84386672b987.jpg
ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري في خبر عن أسعار الذهب، مشيرا إلى أنها واصلت تراجعها، اليوم الاثنين، وأن سعر غرام الذهب عيار 21 وصل إلى 980 جنيها وهي العيار الأكثر استخداما بين المصريين.أما سعر غرام الذهب عيار 18، فقد سجل 840 جنيها، في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى ألف و120 جنيها.أما سعر الجنيه الذهب في مصر فقد وصل إلى 7 آلاف و840 جنيها.يذكر أن سعر أونصة الذهب عالميا تراجع ليسجل 1925 دولارا بعدما وصل إلى 1949 دولارا خلال الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/أسعار-الذهب-في-مصر-تستقر-على-ارتفاعات-الأمس-1060295163.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049875905_44:0:1372:996_1920x0_80_0_0_2d6a0fa07644dc965c8b1fcfce62a98d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار مصر الآن

أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها

16:10 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 16:11 GMT 28.03.2022)
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© shutterstock
تابعنا عبرTelegram
تواصل أسعار الذهب في مصر تراجعها، وذلك بعدما سجلت ارتفاعات كبيرة خلال تعاملاتها في الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا.
ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري في خبر عن أسعار الذهب، مشيرا إلى أنها واصلت تراجعها، اليوم الاثنين، وأن سعر غرام الذهب عيار 21 وصل إلى 980 جنيها وهي العيار الأكثر استخداما بين المصريين.
شراء ذهب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
أسعار الذهب في مصر تستقر على ارتفاعاتها عقب قرارات البنك المركزي
22 مارس, 09:41 GMT
أما سعر غرام الذهب عيار 18، فقد سجل 840 جنيها، في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى ألف و120 جنيها.
أما سعر الجنيه الذهب في مصر فقد وصل إلى 7 آلاف و840 جنيها.
يذكر أن سعر أونصة الذهب عالميا تراجع ليسجل 1925 دولارا بعدما وصل إلى 1949 دولارا خلال الأسبوع الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала