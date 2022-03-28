https://arabic.sputniknews.com/20220328/أسعار-الذهب-في-مصر-تواصل-تراجعها-1060578526.html
أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها
أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها
تواصل أسعار الذهب في مصر تراجعها، وذلك بعدما سجلت ارتفاعات كبيرة خلال تعاملاتها في الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T16:10+0000
2022-03-28T16:10+0000
2022-03-28T16:11+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
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ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري في خبر عن أسعار الذهب، مشيرا إلى أنها واصلت تراجعها، اليوم الاثنين، وأن سعر غرام الذهب عيار 21 وصل إلى 980 جنيها وهي العيار الأكثر استخداما بين المصريين.أما سعر غرام الذهب عيار 18، فقد سجل 840 جنيها، في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى ألف و120 جنيها.أما سعر الجنيه الذهب في مصر فقد وصل إلى 7 آلاف و840 جنيها.يذكر أن سعر أونصة الذهب عالميا تراجع ليسجل 1925 دولارا بعدما وصل إلى 1949 دولارا خلال الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/أسعار-الذهب-في-مصر-تستقر-على-ارتفاعات-الأمس-1060295163.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها
16:10 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 16:11 GMT 28.03.2022) تابعنا عبر
تواصل أسعار الذهب في مصر تراجعها، وذلك بعدما سجلت ارتفاعات كبيرة خلال تعاملاتها في الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا.
ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري في خبر عن أسعار الذهب
، مشيرا إلى أنها واصلت تراجعها، اليوم الاثنين، وأن سعر غرام الذهب عيار 21 وصل إلى 980 جنيها وهي العيار الأكثر استخداما بين المصريين.
أما سعر غرام الذهب عيار 18، فقد سجل 840 جنيها، في حين وصل سعر غرام الذهب
عيار 24 إلى ألف و120 جنيها.
أما سعر الجنيه الذهب
في مصر فقد وصل إلى 7 آلاف و840 جنيها.
يذكر أن سعر أونصة الذهب عالميا
تراجع ليسجل 1925 دولارا بعدما وصل إلى 1949 دولارا خلال الأسبوع الماضي.