https://arabic.sputniknews.com/20220328/أسعار-الذهب-في-مصر-تواصل-تراجعها-1060578526.html

أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها

أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها

تواصل أسعار الذهب في مصر تراجعها، وذلك بعدما سجلت ارتفاعات كبيرة خلال تعاملاتها في الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

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اقتصاد

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ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري في خبر عن أسعار الذهب، مشيرا إلى أنها واصلت تراجعها، اليوم الاثنين، وأن سعر غرام الذهب عيار 21 وصل إلى 980 جنيها وهي العيار الأكثر استخداما بين المصريين.أما سعر غرام الذهب عيار 18، فقد سجل 840 جنيها، في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى ألف و120 جنيها.أما سعر الجنيه الذهب في مصر فقد وصل إلى 7 آلاف و840 جنيها.يذكر أن سعر أونصة الذهب عالميا تراجع ليسجل 1925 دولارا بعدما وصل إلى 1949 دولارا خلال الأسبوع الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/أسعار-الذهب-في-مصر-تستقر-على-ارتفاعات-الأمس-1060295163.html

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