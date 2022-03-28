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بايدن يدعو رياضيي دورتي الألعاب الأولمبية الأخيرتين إلى حفل في البيت الأبيض
بايدن يدعو رياضيي دورتي الألعاب الأولمبية الأخيرتين إلى حفل في البيت الأبيض
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الرياضيين في دورتي الألعاب الأولمبيتين الأخيرتين في طوكيو وبكين إلى حفل في البيت الأبيض في حدث فريد من... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T20:21+0000
2022-03-28T20:21+0000
جو بايدن
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وحسب "رويترز"، قالت اللجنة الأولمبية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا أكثر من 800 لاعب أولمبي وبارالمبي من دورتي الألعاب الأولمبية في بكين وطوكيو إلى البيت الأبيض في أوائل مايو/أيار.من جهتها أكدت سارة هيرشلاند، الرئيس التنفيذي لشركة "يو سي أو بي سي"، إن حفل الاستقبال سيكون "الأول من نوعه"، حيث سيجمع وفودًا من دورتين مختلفتين في وقت واحد.وضعت الزيادة المتأخرة الولايات المتحدة في صدارة جدول الميداليات في طوكيو العام الماضي، بحصولها على 39 ذهبية و113 إجمالاً، بعد أن أجبرت جائحة -كورونا على تأجيل الألعاب الصيفية لمدة 12 شهرًا.وقد احتلت الولايات المتحدة المركز الرابع في ترتيب الميداليات في أولمبياد بكين هذا العام بثماني ذهبيات و 25 في المجموع.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/حفل-افتتاح-دورة-الألعاب-الأولمبية-الشتوية-ينطلق-في-بكينصور-1058020651.html
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بايدن يدعو رياضيي دورتي الألعاب الأولمبية الأخيرتين إلى حفل في البيت الأبيض

20:21 GMT 28.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الرياضيين في دورتي الألعاب الأولمبيتين الأخيرتين في طوكيو وبكين إلى حفل في البيت الأبيض في حدث فريد من نوعه.
وحسب "رويترز"، قالت اللجنة الأولمبية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا أكثر من 800 لاعب أولمبي وبارالمبي من دورتي الألعاب الأولمبية في بكين وطوكيو إلى البيت الأبيض في أوائل مايو/أيار.
حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ينطلق في بكين...صور
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من جهتها أكدت سارة هيرشلاند، الرئيس التنفيذي لشركة "يو سي أو بي سي"، إن حفل الاستقبال سيكون "الأول من نوعه"، حيث سيجمع وفودًا من دورتين مختلفتين في وقت واحد.

وقالت هيرشلاند: "ليست مهمة سهلة، لكنني أعتقد أننا أثبتنا أن فريق الولايات المتحدة قادر على القيام بأشياء صعبة".

وضعت الزيادة المتأخرة الولايات المتحدة في صدارة جدول الميداليات في طوكيو العام الماضي، بحصولها على 39 ذهبية و113 إجمالاً، بعد أن أجبرت جائحة -كورونا على تأجيل الألعاب الصيفية لمدة 12 شهرًا.
وقد احتلت الولايات المتحدة المركز الرابع في ترتيب الميداليات في أولمبياد بكين هذا العام بثماني ذهبيات و 25 في المجموع.
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