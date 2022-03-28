https://arabic.sputniknews.com/20220328/بايدن-يدعو-رياضيي-دورتي-الألعاب-الأولمبية-الأخيرتين-إلى-حفل-في-البيت-الأبيض-1060586963.html
بايدن يدعو رياضيي دورتي الألعاب الأولمبية الأخيرتين إلى حفل في البيت الأبيض
بايدن يدعو رياضيي دورتي الألعاب الأولمبية الأخيرتين إلى حفل في البيت الأبيض
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الرياضيين في دورتي الألعاب الأولمبيتين الأخيرتين في طوكيو وبكين إلى حفل في البيت الأبيض في حدث فريد من... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T20:21+0000
2022-03-28T20:21+0000
2022-03-28T20:21+0000
جو بايدن
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وحسب "رويترز"، قالت اللجنة الأولمبية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا أكثر من 800 لاعب أولمبي وبارالمبي من دورتي الألعاب الأولمبية في بكين وطوكيو إلى البيت الأبيض في أوائل مايو/أيار.من جهتها أكدت سارة هيرشلاند، الرئيس التنفيذي لشركة "يو سي أو بي سي"، إن حفل الاستقبال سيكون "الأول من نوعه"، حيث سيجمع وفودًا من دورتين مختلفتين في وقت واحد.وضعت الزيادة المتأخرة الولايات المتحدة في صدارة جدول الميداليات في طوكيو العام الماضي، بحصولها على 39 ذهبية و113 إجمالاً، بعد أن أجبرت جائحة -كورونا على تأجيل الألعاب الصيفية لمدة 12 شهرًا.وقد احتلت الولايات المتحدة المركز الرابع في ترتيب الميداليات في أولمبياد بكين هذا العام بثماني ذهبيات و 25 في المجموع.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/حفل-افتتاح-دورة-الألعاب-الأولمبية-الشتوية-ينطلق-في-بكينصور-1058020651.html
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جو بايدن
بايدن يدعو رياضيي دورتي الألعاب الأولمبية الأخيرتين إلى حفل في البيت الأبيض
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قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الرياضيين في دورتي الألعاب الأولمبيتين الأخيرتين في طوكيو وبكين إلى حفل في البيت الأبيض في حدث فريد من نوعه.
وحسب "رويترز"، قالت اللجنة الأولمبية الأمريكية
، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا أكثر من 800 لاعب أولمبي وبارالمبي من دورتي الألعاب الأولمبية في بكين وطوكيو إلى البيت الأبيض في أوائل مايو/أيار.
من جهتها أكدت سارة هيرشلاند، الرئيس التنفيذي لشركة "يو سي أو بي سي"، إن حفل الاستقبال سيكون "الأول من نوعه"، حيث سيجمع وفودًا من دورتين مختلفتين في وقت واحد.
وقالت هيرشلاند: "ليست مهمة سهلة، لكنني أعتقد أننا أثبتنا أن فريق الولايات المتحدة قادر على القيام بأشياء صعبة".
وضعت الزيادة المتأخرة الولايات المتحدة في صدارة جدول الميداليات
في طوكيو العام الماضي، بحصولها على 39 ذهبية و113 إجمالاً، بعد أن أجبرت جائحة -كورونا على تأجيل الألعاب الصيفية لمدة 12 شهرًا.
وقد احتلت الولايات المتحدة المركز الرابع في ترتيب الميداليات في أولمبياد بكين هذا العام بثماني ذهبيات و 25 في المجموع.