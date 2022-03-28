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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/لافروف-روسيا-تأمل-بنجاح-المفاوضات-بين-موسكو-وكييف-1060565676.html
لافروف: روسيا تأمل بنجاح المفاوضات بين موسكو وكييف
لافروف: روسيا تأمل بنجاح المفاوضات بين موسكو وكييف
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن روسيا تأمل بنجاح المفاوضات بين موسكو وكييف. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T11:38+0000
2022-03-28T11:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام صربية: "نحن مهتمون بأن تتوج هذه المفاوضات بنتيجة. نتيجة تحقق أهدافنا الأساسية، المتمثلة أولاً وقبل كل شيء بوضع حد لقتل المدنيين في دونباس، المستمر منذ ثماني سنوات، أمام صمت المجتمع الغربي.. على الرغم من أن الجميع شاهد قصف البنى التحتية المدنية والمستشفيات ورياض الأطفال والعيادات والمباني السكنية في دونباس".وأضاف لافروف، متحدثا عن القضايا الروسية الأوكرانية: "لذلك ما زلت أرى أن هناك فرصاً للتوصل إلى اتفاق، لأن فهم أكثر الأخطاء فظاظة، على مر سنين كثيرة، لشركائنا الغربيين، ماثل الآن، على الرغم من أنه لأسباب واضحة، من غير المرجح أن يتحدثوا عن ذلك في العلن".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/لافروف-مقتنع-بأن-معظم-دول-العالم-لن-تنضم-إلى-ألعاب-الغرب-باستخدام-سياسة-العقوبات-1060442050.html
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روسيا, العالم

لافروف: روسيا تأمل بنجاح المفاوضات بين موسكو وكييف

11:38 GMT 28.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن روسيا تأمل بنجاح المفاوضات بين موسكو وكييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام صربية: "نحن مهتمون بأن تتوج هذه المفاوضات بنتيجة. نتيجة تحقق أهدافنا الأساسية، المتمثلة أولاً وقبل كل شيء بوضع حد لقتل المدنيين في دونباس، المستمر منذ ثماني سنوات، أمام صمت المجتمع الغربي.. على الرغم من أن الجميع شاهد قصف البنى التحتية المدنية والمستشفيات ورياض الأطفال والعيادات والمباني السكنية في دونباس".
وأضاف لافروف، متحدثا عن القضايا الروسية الأوكرانية: "لذلك ما زلت أرى أن هناك فرصاً للتوصل إلى اتفاق، لأن فهم أكثر الأخطاء فظاظة، على مر سنين كثيرة، لشركائنا الغربيين، ماثل الآن، على الرغم من أنه لأسباب واضحة، من غير المرجح أن يتحدثوا عن ذلك في العلن".
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هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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