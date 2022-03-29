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https://arabic.sputniknews.com/20220329/أشد-عدوى-متحور-أوميكرون-الفرعي-يصبح-السلالة-السائدة-في-أمريكا-1060627947.html
أشد عدوى... متحور "أوميكرون" الفرعي يصبح السلالة السائدة في أمريكا
أشد عدوى... متحور "أوميكرون" الفرعي يصبح السلالة السائدة في أمريكا
متحور "أوميكرون" الفرعي يصبح السلالة السائدة في أمريكا
2022-03-29T20:19+0000
2022-03-29T20:19+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
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يشكل المتحور ما يقرب من 55% من عينات عدوى "كوفيد-19" التي خضعت لاختبارات التسلسل الجيني، ومع ذلك، فإن انتشار سلالة أكثر عدوى لا يضمن أن الولايات المتحدة ستواجه موجة جديدة من الإصابات، بحسب شبكة "سي إن بي سي".تضاعف"بي إيه 2" كنسبة من المتحورات المنتشرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة كل أسبوعين تقريبا، بعدما كان يشكل في بداية فبراير/ شباط 1% فقط من حالات "كوفيد-19" المتسلسلة في الولايات المتحدة.ينتشر المتحور الفرعي أسرع بنحو 75% من النسخة السابقة لأوميكرون "بي إيه 1"، وفقا لآخر تحديث من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.تسبب أيضا بارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة وألمانيا في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن الحالات بدأت في الانخفاض مرة أخرى هناك. كما تكافح الصين أسوأ تفشي للفيروس داخل البلاد منذ عام 2020 بسبب نفس المتحور.لكن رغم سرعة انتشاره، إلا أنه لا يصيب الناس بأعراض أقوى من سلالة "أوميكرون" الأصلية، وفقا لبيانات من جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وعموما ينتج عن أوميكرون ومتغيراته الفرعية مرض أقل خطورة من متحور "دلتا".
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فيروس كورونا, أوميكرون

أشد عدوى... متحور "أوميكرون" الفرعي يصبح السلالة السائدة في أمريكا

20:19 GMT 29.03.2022
© REUTERS / Aly Song نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Aly Song
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أصبح المتحور الفرعي "أوميكرون" الأكثر عدوى من والمعروف باسم "بي إيه 2"، السلالة السائدة لمرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
يشكل المتحور ما يقرب من 55% من عينات عدوى "كوفيد-19" التي خضعت لاختبارات التسلسل الجيني، ومع ذلك، فإن انتشار سلالة أكثر عدوى لا يضمن أن الولايات المتحدة ستواجه موجة جديدة من الإصابات، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
تضاعف"بي إيه 2" كنسبة من المتحورات المنتشرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة كل أسبوعين تقريبا، بعدما كان يشكل في بداية فبراير/ شباط 1% فقط من حالات "كوفيد-19" المتسلسلة في الولايات المتحدة.
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ينتشر المتحور الفرعي أسرع بنحو 75% من النسخة السابقة لأوميكرون "بي إيه 1"، وفقا لآخر تحديث من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.
تسبب أيضا بارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة وألمانيا في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن الحالات بدأت في الانخفاض مرة أخرى هناك. كما تكافح الصين أسوأ تفشي للفيروس داخل البلاد منذ عام 2020 بسبب نفس المتحور.
لكن رغم سرعة انتشاره، إلا أنه لا يصيب الناس بأعراض أقوى من سلالة "أوميكرون" الأصلية، وفقا لبيانات من جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وعموما ينتج عن أوميكرون ومتغيراته الفرعية مرض أقل خطورة من متحور "دلتا".
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