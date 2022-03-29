https://arabic.sputniknews.com/20220329/تقرير-جديد-يظهر-مفاجأة-في-مكالمات-ترامب-يوم-الهجوم-على-الكابيتول-1060609159.html

تقرير جديد يظهر مفاجأة في مكالمات ترامب يوم الهجوم على الكابيتول

تقرير جديد يظهر مفاجأة في مكالمات ترامب يوم الهجوم على الكابيتول

أظهر تقرير جديد تضمن سجلات البيت الأبيض يوم الهجوم على مبنى الكابيتول من انصار الرئيس السابق دونالد ترامب، فجوة تزيد عن 7 ساعات في مكالماته في ذلك اليوم. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T12:49+0000

2022-03-29T12:49+0000

2022-03-29T12:49+0000

اقتحام الكونغرس

دونالد ترامب

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وحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تظهر سجلات البيت الأبيض فجوة تزيد عن سبع ساعات في المكالمات الهاتفية الرسمية للرئيس السابق دونالد ترامب في يوم الهجوم القاتل في الـ6 من يناير/ كانون الثاني في العام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.وأظهرت السجلات التي تم تسليمها إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم عدم إجراء مكالمات من قبل ترامب بين الساعة 11:17 صباحًا و 6:54 مساءً، بينما قام أنصاره بأعمال شغب عنيفة في مبنى الكابيتول حيث كان من المقرر أن يشهد المشرعون بخسارة ترامب في انتخابات 2020.وذكر التقرير نقلا عن شخصين مطلعين على التحقيق في الكونغرس، أن التقارير العامة المكثفة استشهدت أيضًا بمحادثات متعددة أجراها ترامب في الـ6 من يناير مع حلفاء ومشرعين، مما دفع المشرعين إلى التحقيق فيما إذا كان قد تواصل في ذلك اليوم من خلال قنوات خلفية غير رسمية.ووصف زعيم مجلس النواب كيفين مكارثي العام الماضي التحدث إلى زملائه الجمهوريين خلال أعمال الشغب قائلا إنه حث الرئيس على مطالبة مؤيديه بالعودة، وقبول هزيمته.ويركز محققو الكونغرس إلى جانب المدعين الفيدراليين على تغريدة ترامب في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2020، والتي حث فيها أنصاره على الذهاب إلى واشنطن في 6 يناير، قائلاً إنها "ستكون جامحة".

https://arabic.sputniknews.com/20220113/لجنة-التحقيق-في-اقتحام-الكابيتول-تستدعي-عمالقة-التواصل-الاجتماعي--1056095168.html

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اقتحام الكونغرس, دونالد ترامب