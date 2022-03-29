عربي
ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية
https://arabic.sputniknews.com/20220329/تقرير-جديد-يظهر-مفاجأة-في-مكالمات-ترامب-يوم-الهجوم-على-الكابيتول-1060609159.html
تقرير جديد يظهر مفاجأة في مكالمات ترامب يوم الهجوم على الكابيتول
تقرير جديد يظهر مفاجأة في مكالمات ترامب يوم الهجوم على الكابيتول
أظهر تقرير جديد تضمن سجلات البيت الأبيض يوم الهجوم على مبنى الكابيتول من انصار الرئيس السابق دونالد ترامب، فجوة تزيد عن 7 ساعات في مكالماته في ذلك اليوم. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T12:49+0000
2022-03-29T12:49+0000
اقتحام الكونغرس
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053388673_0:87:3126:1845_1920x0_80_0_0_57c5f7203bbeb0620d0a1af0f9a9dbc0.jpg
وحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تظهر سجلات البيت الأبيض فجوة تزيد عن سبع ساعات في المكالمات الهاتفية الرسمية للرئيس السابق دونالد ترامب في يوم الهجوم القاتل في الـ6 من يناير/ كانون الثاني في العام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.وأظهرت السجلات التي تم تسليمها إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم عدم إجراء مكالمات من قبل ترامب بين الساعة 11:17 صباحًا و 6:54 مساءً، بينما قام أنصاره بأعمال شغب عنيفة في مبنى الكابيتول حيث كان من المقرر أن يشهد المشرعون بخسارة ترامب في انتخابات 2020.وذكر التقرير نقلا عن شخصين مطلعين على التحقيق في الكونغرس، أن التقارير العامة المكثفة استشهدت أيضًا بمحادثات متعددة أجراها ترامب في الـ6 من يناير مع حلفاء ومشرعين، مما دفع المشرعين إلى التحقيق فيما إذا كان قد تواصل في ذلك اليوم من خلال قنوات خلفية غير رسمية.ووصف زعيم مجلس النواب كيفين مكارثي العام الماضي التحدث إلى زملائه الجمهوريين خلال أعمال الشغب قائلا إنه حث الرئيس على مطالبة مؤيديه بالعودة، وقبول هزيمته.ويركز محققو الكونغرس إلى جانب المدعين الفيدراليين على تغريدة ترامب في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2020، والتي حث فيها أنصاره على الذهاب إلى واشنطن في 6 يناير، قائلاً إنها "ستكون جامحة".
https://arabic.sputniknews.com/20220113/لجنة-التحقيق-في-اقتحام-الكابيتول-تستدعي-عمالقة-التواصل-الاجتماعي--1056095168.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053388673_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_0a4ab7a21f0b67b55ad248ac8a33f289.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتحام الكونغرس, دونالد ترامب

تقرير جديد يظهر مفاجأة في مكالمات ترامب يوم الهجوم على الكابيتول

12:49 GMT 29.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
تابعنا عبرTelegram
أظهر تقرير جديد تضمن سجلات البيت الأبيض يوم الهجوم على مبنى الكابيتول من انصار الرئيس السابق دونالد ترامب، فجوة تزيد عن 7 ساعات في مكالماته في ذلك اليوم.
وحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تظهر سجلات البيت الأبيض فجوة تزيد عن سبع ساعات في المكالمات الهاتفية الرسمية للرئيس السابق دونالد ترامب في يوم الهجوم القاتل في الـ6 من يناير/ كانون الثاني في العام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
6 يناير/ كانون الثاني 2021 - انفجار ناجم عن ذخيرة للشرطة أثناء تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تستدعي عمالقة التواصل الاجتماعي
13 يناير, 22:04 GMT
وأظهرت السجلات التي تم تسليمها إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم عدم إجراء مكالمات من قبل ترامب بين الساعة 11:17 صباحًا و 6:54 مساءً، بينما قام أنصاره بأعمال شغب عنيفة في مبنى الكابيتول حيث كان من المقرر أن يشهد المشرعون بخسارة ترامب في انتخابات 2020.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن 11 صفحة من السجلات التي تم تسليمها للمشرعين أظهرت أن ترامب تحدث إلى ثمانية أشخاص على الأقل عبر الهاتف قبل الفجوة و11 بعد ذلك.

وذكر التقرير نقلا عن شخصين مطلعين على التحقيق في الكونغرس، أن التقارير العامة المكثفة استشهدت أيضًا بمحادثات متعددة أجراها ترامب في الـ6 من يناير مع حلفاء ومشرعين، مما دفع المشرعين إلى التحقيق فيما إذا كان قد تواصل في ذلك اليوم من خلال قنوات خلفية غير رسمية.
ووصف زعيم مجلس النواب كيفين مكارثي العام الماضي التحدث إلى زملائه الجمهوريين خلال أعمال الشغب قائلا إنه حث الرئيس على مطالبة مؤيديه بالعودة، وقبول هزيمته.

وقال مكارثي لشبكة سي بي إس في ذلك الوقت: "كنت واضحًا جدًا مع الرئيس عندما اتصلت به. هذا يجب أن يتوقف، وعليه أن يذهب إلى الجمهور الأمريكي ويطلب منهم التوقف عن هذا".

ويركز محققو الكونغرس إلى جانب المدعين الفيدراليين على تغريدة ترامب في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2020، والتي حث فيها أنصاره على الذهاب إلى واشنطن في 6 يناير، قائلاً إنها "ستكون جامحة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала