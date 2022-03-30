عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/إسرائيل-تضع-قواتها-الأمنية-في-حالة-تأهب-قصوى-1060649933.html
إسرائيل تضع قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى
إسرائيل تضع قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى
وضعت إسرائيل قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى وذلك بعدما قام مسلح فلسطيني بقتل 5 أشخاص في إحدى ضواحي تل أبيب، أمس الثلاثاء. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:42+0000
2022-03-30T11:42+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048969115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95ea64c4b1c61a57a85e63ade04bb473.jpg
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن إسرائيل وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى، بعدما شهدت تل أبيب أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة أثارت المخاوف من تصعيد واسع النطاق مع اقتراب شهر رمضان.ولفتت الوكالة إلى قول نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تل أبيب تواجه "موجة جديدة من الإرهاب".ودعا بينيت لاجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر، في ذات الوقت الذي تكثف فيه الشرطة الإسرائيلية انتشارها في المدن الإسرائيلية.وكان هجوم بني براك، الذي تم تنفيذه أمس، هو أحدث هجوم في سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون خلال الأيام الماضية، وأدت إلى مقتل 11 إسرائيليا.ونوهت الوكالة إلى أن سلسلة الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل والتي يتم تنفيذها في الشوارع هي الأكبر خلال سنوات، مشيرة إلى أنها تتسبب في زيادة شعور الإسرائيليين بعدم الأمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/إعلام-الرئيس-الفلسطيني-يندد-بمقتل-مدنيين-إسرائيليين-1060628671.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048969115_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_2f286c7da77ef96c053cd578c389af85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تضع قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى

11:42 GMT 30.03.2022
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAمواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو 2021
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
تابعنا عبرTelegram
وضعت إسرائيل قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى وذلك بعدما قام مسلح فلسطيني بقتل 5 أشخاص في إحدى ضواحي تل أبيب، أمس الثلاثاء.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن إسرائيل وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى، بعدما شهدت تل أبيب أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة أثارت المخاوف من تصعيد واسع النطاق مع اقتراب شهر رمضان.
ولفتت الوكالة إلى قول نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تل أبيب تواجه "موجة جديدة من الإرهاب".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
إعلام: الرئيس الفلسطيني يندد بمقتل مدنيين إسرائيليين
أمس, 20:57 GMT
ودعا بينيت لاجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر، في ذات الوقت الذي تكثف فيه الشرطة الإسرائيلية انتشارها في المدن الإسرائيلية.
وكان هجوم بني براك، الذي تم تنفيذه أمس، هو أحدث هجوم في سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون خلال الأيام الماضية، وأدت إلى مقتل 11 إسرائيليا.
ونوهت الوكالة إلى أن سلسلة الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل والتي يتم تنفيذها في الشوارع هي الأكبر خلال سنوات، مشيرة إلى أنها تتسبب في زيادة شعور الإسرائيليين بعدم الأمان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала