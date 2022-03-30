https://arabic.sputniknews.com/20220330/إسرائيل-تضع-قواتها-الأمنية-في-حالة-تأهب-قصوى-1060649933.html
إسرائيل تضع قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى
إسرائيل تضع قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى
وضعت إسرائيل قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى وذلك بعدما قام مسلح فلسطيني بقتل 5 أشخاص في إحدى ضواحي تل أبيب، أمس الثلاثاء. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:42+0000
2022-03-30T11:42+0000
2022-03-30T11:42+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن إسرائيل وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى، بعدما شهدت تل أبيب أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة أثارت المخاوف من تصعيد واسع النطاق مع اقتراب شهر رمضان.ولفتت الوكالة إلى قول نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تل أبيب تواجه "موجة جديدة من الإرهاب".ودعا بينيت لاجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر، في ذات الوقت الذي تكثف فيه الشرطة الإسرائيلية انتشارها في المدن الإسرائيلية.وكان هجوم بني براك، الذي تم تنفيذه أمس، هو أحدث هجوم في سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون خلال الأيام الماضية، وأدت إلى مقتل 11 إسرائيليا.ونوهت الوكالة إلى أن سلسلة الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل والتي يتم تنفيذها في الشوارع هي الأكبر خلال سنوات، مشيرة إلى أنها تتسبب في زيادة شعور الإسرائيليين بعدم الأمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/إعلام-الرئيس-الفلسطيني-يندد-بمقتل-مدنيين-إسرائيليين-1060628671.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تضع قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى
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وضعت إسرائيل قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى وذلك بعدما قام مسلح فلسطيني بقتل 5 أشخاص في إحدى ضواحي تل أبيب، أمس الثلاثاء.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن إسرائيل وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى، بعدما شهدت تل أبيب أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة أثارت المخاوف من تصعيد واسع النطاق
مع اقتراب شهر رمضان.
ولفتت الوكالة إلى قول نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تل أبيب تواجه "موجة جديدة من الإرهاب".
ودعا بينيت لاجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر، في ذات الوقت الذي تكثف فيه الشرطة الإسرائيلية
انتشارها في المدن الإسرائيلية.
وكان هجوم بني براك، الذي تم تنفيذه أمس، هو أحدث هجوم في سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون خلال الأيام الماضية، وأدت إلى مقتل 11 إسرائيليا.
ونوهت الوكالة إلى أن سلسلة الهجمات
التي تعرضت لها إسرائيل والتي يتم تنفيذها في الشوارع هي الأكبر خلال سنوات، مشيرة إلى أنها تتسبب في زيادة شعور الإسرائيليين بعدم الأمان.