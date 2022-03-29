https://arabic.sputniknews.com/20220329/إعلام-الرئيس-الفلسطيني-يندد-بمقتل-مدنيين-إسرائيليين-1060628671.html
إعلام: الرئيس الفلسطيني يندد بمقتل مدنيين إسرائيليين
إعلام: الرئيس الفلسطيني يندد بمقتل مدنيين إسرائيليين
أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقتل مدنيين إسرائيليين في تل أبيب، مؤكدا أن قتل المدنيين يؤدي إلى تدهور الأوضاع. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T20:57+0000
2022-03-29T20:57+0000
2022-03-29T20:58+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مشيرة إلى أن تصريحات عباس جاءت، تعليقا على حادث مقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار بتل أبيب، اليوم الثلاثاء.وقال عباس: "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع"، مضيفا: "نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار خاصة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد المسيحية واليهودية".وحذر عباس من استخدام ما وصفه بـ "الحادث المدان" لتبرير اعتداءات على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين أو غيرهم.وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية السلام العادل، مؤكدا أنه أقصر الطرق التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن 5 أشخاص قتلوا في مناطق مختلفة من تل أبيب، أبرزها رمات غان وبني باراك.وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن شخصا يقود دراجة نارية أطلق النار في أكثر من مكان بمنطقة رمات غان، بينما شهدت تلك المناطق انتشارا كثيفا للشرطة.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إعلام: الرئيس الفلسطيني يندد بمقتل مدنيين إسرائيليين
20:57 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 20:58 GMT 29.03.2022) تابعنا عبر
أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقتل مدنيين إسرائيليين في تل أبيب، مؤكدا أن قتل المدنيين يؤدي إلى تدهور الأوضاع.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مشيرة إلى أن تصريحات عباس
جاءت، تعليقا على حادث مقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار بتل أبيب، اليوم الثلاثاء.
وقال عباس: "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع"، مضيفا: "نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار خاصة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد المسيحية واليهودية".
وحذر عباس من استخدام ما وصفه بـ "الحادث المدان
" لتبرير اعتداءات على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين أو غيرهم.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية السلام العادل
، مؤكدا أنه أقصر الطرق التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن 5 أشخاص قتلوا في مناطق مختلفة من تل أبيب، أبرزها رمات غان وبني باراك.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن شخصا يقود دراجة نارية أطلق النار
في أكثر من مكان بمنطقة رمات غان، بينما شهدت تلك المناطق انتشارا كثيفا للشرطة.