https://arabic.sputniknews.com/20220329/إعلام-الرئيس-الفلسطيني-يندد-بمقتل-مدنيين-إسرائيليين-1060628671.html

إعلام: الرئيس الفلسطيني يندد بمقتل مدنيين إسرائيليين

إعلام: الرئيس الفلسطيني يندد بمقتل مدنيين إسرائيليين

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقتل مدنيين إسرائيليين في تل أبيب، مؤكدا أن قتل المدنيين يؤدي إلى تدهور الأوضاع. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T20:57+0000

2022-03-29T20:57+0000

2022-03-29T20:58+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مشيرة إلى أن تصريحات عباس جاءت، تعليقا على حادث مقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار بتل أبيب، اليوم الثلاثاء.وقال عباس: "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع"، مضيفا: "نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار خاصة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد المسيحية واليهودية".وحذر عباس من استخدام ما وصفه بـ "الحادث المدان" لتبرير اعتداءات على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين أو غيرهم.وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية السلام العادل، مؤكدا أنه أقصر الطرق التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن 5 أشخاص قتلوا في مناطق مختلفة من تل أبيب، أبرزها رمات غان وبني باراك.وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن شخصا يقود دراجة نارية أطلق النار في أكثر من مكان بمنطقة رمات غان، بينما شهدت تلك المناطق انتشارا كثيفا للشرطة.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/نفتالي-بينيت-إسرائيل-تواجه-موجة-إرهاب-عربي-قاتل-1060627583.html

https://arabic.sputniknews.com/20220329/الشرطة-الإسرائيلية-ترفع-حالة-التأهب-إلى-أعلى-مستوى-بعد-مقتل-5-مواطنين-1060628490.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم