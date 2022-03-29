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إعلام: الرئيس الفلسطيني يندد بمقتل مدنيين إسرائيليين
إعلام: الرئيس الفلسطيني يندد بمقتل مدنيين إسرائيليين
أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقتل مدنيين إسرائيليين في تل أبيب، مؤكدا أن قتل المدنيين يؤدي إلى تدهور الأوضاع. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T20:57+0000
2022-03-29T20:58+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مشيرة إلى أن تصريحات عباس جاءت، تعليقا على حادث مقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار بتل أبيب، اليوم الثلاثاء.وقال عباس: "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع"، مضيفا: "نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار خاصة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد المسيحية واليهودية".وحذر عباس من استخدام ما وصفه بـ "الحادث المدان" لتبرير اعتداءات على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين أو غيرهم.وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية السلام العادل، مؤكدا أنه أقصر الطرق التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن 5 أشخاص قتلوا في مناطق مختلفة من تل أبيب، أبرزها رمات غان وبني باراك.وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن شخصا يقود دراجة نارية أطلق النار في أكثر من مكان بمنطقة رمات غان، بينما شهدت تلك المناطق انتشارا كثيفا للشرطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/نفتالي-بينيت-إسرائيل-تواجه-موجة-إرهاب-عربي-قاتل-1060627583.html
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الشرطة-الإسرائيلية-ترفع-حالة-التأهب-إلى-أعلى-مستوى-بعد-مقتل-5-مواطنين-1060628490.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

إعلام: الرئيس الفلسطيني يندد بمقتل مدنيين إسرائيليين

20:57 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 20:58 GMT 29.03.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . POOL
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أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقتل مدنيين إسرائيليين في تل أبيب، مؤكدا أن قتل المدنيين يؤدي إلى تدهور الأوضاع.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مشيرة إلى أن تصريحات عباس جاءت، تعليقا على حادث مقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار بتل أبيب، اليوم الثلاثاء.
وقال عباس: "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع"، مضيفا: "نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار خاصة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد المسيحية واليهودية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
نفتالي بينيت: إسرائيل تواجه موجة إرهاب عربي قاتل
20:06 GMT
وحذر عباس من استخدام ما وصفه بـ "الحادث المدان" لتبرير اعتداءات على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين أو غيرهم.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية السلام العادل، مؤكدا أنه أقصر الطرق التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.
الشرطة الإسرائيلية في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
الشرطة الإسرائيلية ترفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى بعد مقتل 5 مواطنين
20:41 GMT
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن 5 أشخاص قتلوا في مناطق مختلفة من تل أبيب، أبرزها رمات غان وبني باراك.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن شخصا يقود دراجة نارية أطلق النار في أكثر من مكان بمنطقة رمات غان، بينما شهدت تلك المناطق انتشارا كثيفا للشرطة.
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