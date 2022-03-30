https://arabic.sputniknews.com/20220330/البنتاغون-تعلق-على-فيديوهات-تعذيب-الأسرى-في-أوكرانيا-وتدعو-إلى-الامتثال-لاتفاقيات-جنيف-1060673298.html
البنتاغون تعلق على فيديوهات تعذيب الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا
البنتاغون تعلق على فيديوهات تعذيب الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا
دعت وزارة الدفاع الأمريكية (البناتغون)، يوم الأربعاء، إلى الامتثال لاتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة الأسرى في أوكرانيا. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T22:37+0000
2022-03-30T22:37+0000
2022-03-30T22:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101776/06/1017760603_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_d1dc063051a3e9438c9967e9368b4cfd.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، عندما طُلب منه التعليق على مقاطع فيديو منتشرة تُظهر قيام القوات الأوكرانية بتعذيب وقتل جنود روس أسرى في أوكرانيا إن الولايات المتحدة تتوقع معاملة أسرى الحرب الروس وفقًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "توقعاتنا وتوقعات المجتمع الدولي هي أن جميع أسرى الحرب سيعاملون وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".وظهر مقطع فيديو نشر على الانترنت، يظهر القوميين الأوكرانيين وهم يعاملون بوحشية الجنود الروس الأسرى في إحدى القواعد القومية بالقرب من خاركوف، الأمر الذي تسبب بموجة غضب عارم.وبدورها، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن جميع المتورطين في تعذيب الأسرى سيتحملون مسؤولية جسيمة. أوعز رئيس لجنة التحقيق، ألكسندر باستريكين، بإثبات جميع ملابسات الحادث وجمع الأدلة. كما دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الحادث.وتتواصل، منذ 28 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس (لوهانسك ودونيتسك) من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/القوات-الروسية-الخاصة-تلقي-القبض-على-متورطين-بتعذيب-الجنود-الروس-الأسرى-في-أوكرانيا-1060614122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101776/06/1017760603_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_dc50ec4af0c488bc24e7ae22f70b4fd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
البنتاغون تعلق على فيديوهات تعذيب الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا
22:37 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 22:38 GMT 30.03.2022) تابعنا عبر
دعت وزارة الدفاع الأمريكية (البناتغون)، يوم الأربعاء، إلى الامتثال لاتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة الأسرى في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، عندما طُلب منه التعليق على مقاطع فيديو منتشرة تُظهر قيام القوات الأوكرانية بتعذيب وقتل جنود روس أسرى في أوكرانيا إن الولايات المتحدة تتوقع معاملة أسرى الحرب الروس وفقًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "توقعاتنا وتوقعات المجتمع الدولي هي أن جميع أسرى الحرب سيعاملون وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".
وظهر مقطع فيديو نشر على الانترنت، يظهر القوميين الأوكرانيين وهم يعاملون بوحشية الجنود الروس الأسرى في إحدى القواعد القومية بالقرب من خاركوف، الأمر الذي تسبب بموجة غضب عارم.
وبدورها، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن جميع المتورطين في تعذيب الأسرى سيتحملون مسؤولية جسيمة. أوعز رئيس لجنة التحقيق، ألكسندر باستريكين، بإثبات جميع ملابسات الحادث وجمع الأدلة. كما دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الحادث.
وتتواصل، منذ 28 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس (لوهانسك ودونيتسك) من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية
، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.