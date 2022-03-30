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محمد صلاح في جلسة تصوير مع الكرة الرسمية لكأس العالم 2022... صورة
محمد صلاح في جلسة تصوير مع الكرة الرسمية لكأس العالم 2022... صورة
ظهر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، أثناء جلسة تصوير مع الكرة الرسمية لكأس العالم 2022. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:49+0000
2022-03-30T13:49+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منتخب مصر الوطني
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ونشر الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، صورة لمحمد صلاح مع الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022.وأرفق شوبير الصورة بتعليق "محمد صلاح مع الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم".وأوضح أن جلسة التصوير كانت قد أجريت قبل المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.يذكر أن منتخب مصر بقيادة صلاح أخفق في الوصول إلى كأس العالم بعد الهزيمة أمام السينغال بركلات الترجيح.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن اليوم الأربعاء، عن تصميم الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من إنتاج شركة "أديداس".وأشار فيفا في بيانه إلى أن الكرة سيطلق عليها اسم "الرحلة" وهو اسم مستوحى من الثقافة القطرية.كما أن الكرة ستوفر أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الملعب ويرجع ذلك إلى تصميمها الخارجي.وعلق جان فرانسوا باثي، مدير التوسيق في فيفا قائلا: "هذه كرة رسمية مذهلة وعالية الجودة من أديداس وسيستمتع بها النجوم الذين سيشاركون في أكبر صرح في العالم في قطر".وتابع: "مشوار الكرة حول العالم سيمثل الوصول المذهل لكأس العالم وسيمنح المشجعين فرصة فريدة للتفاعل مع الحدث، إذ أن الإثارة ترتفع كثيرا قبل الانطلاقة الكبيرة".وتعد كرة "الرحلة" هي الكرة الـ 14 على التوالي التي تصنعها شركة أديداس من أجل بطولات كأس العالم.وينطلق كأس العالم 2022 في قطر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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بطولة كأس العالم 2022, رياضة, منتخب مصر الوطني

محمد صلاح في جلسة تصوير مع الكرة الرسمية لكأس العالم 2022... صورة

13:49 GMT 30.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIاللاعب المصري، محمد صلاح، في مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون، 6 فبراير/ شباط 2022
اللاعب المصري، محمد صلاح، في مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون، 6 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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ظهر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، أثناء جلسة تصوير مع الكرة الرسمية لكأس العالم 2022.
ونشر الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، صورة لمحمد صلاح مع الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022.
وأرفق شوبير الصورة بتعليق "محمد صلاح مع الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم".
وأوضح أن جلسة التصوير كانت قد أجريت قبل المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.
يذكر أن منتخب مصر بقيادة صلاح أخفق في الوصول إلى كأس العالم بعد الهزيمة أمام السينغال بركلات الترجيح.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن اليوم الأربعاء، عن تصميم الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من إنتاج شركة "أديداس".
وأشار فيفا في بيانه إلى أن الكرة سيطلق عليها اسم "الرحلة" وهو اسم مستوحى من الثقافة القطرية.
وفقا لبيان فيفا فإن الكرة الجديدة ستدعم سرعات المباريات القصوى، إذ أنها ستتنقل في الهواء وعلى أرض الملعب أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة وذلك لزيادة سرعة المباريات.
كما أن الكرة ستوفر أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الملعب ويرجع ذلك إلى تصميمها الخارجي.
وعلق جان فرانسوا باثي، مدير التوسيق في فيفا قائلا: "هذه كرة رسمية مذهلة وعالية الجودة من أديداس وسيستمتع بها النجوم الذين سيشاركون في أكبر صرح في العالم في قطر".
وتابع: "مشوار الكرة حول العالم سيمثل الوصول المذهل لكأس العالم وسيمنح المشجعين فرصة فريدة للتفاعل مع الحدث، إذ أن الإثارة ترتفع كثيرا قبل الانطلاقة الكبيرة".
وتعد كرة "الرحلة" هي الكرة الـ 14 على التوالي التي تصنعها شركة أديداس من أجل بطولات كأس العالم.
وينطلق كأس العالم 2022 في قطر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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