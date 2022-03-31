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https://arabic.sputniknews.com/20220331/استقالة-رئيس-الاتحادية-الجزائرية-لكرة-القدم-بعد-فشل-المنتخب-في-التأهل-لمونديال-قطر-1060692019.html
استقالة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد فشل المنتخب في التأهل لمونديال قطر
استقالة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد فشل المنتخب في التأهل لمونديال قطر
أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف شرف الدين عمارة اليوم الخميس رحيله رسميا عن كرسي الرئاسة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T12:25+0000
2022-03-31T12:25+0000
رياضة
الجزائر
بطولة كأس العالم 2022
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وقال خلال الندوة الصحفية "أشكر الجميع. أؤكد اني قمت بواجبي، وشكرا للجميع" وأضاف "كلمتي الاخيرة بالتوفيق للجميع والاستقرار يبقى كما أتمنى الإنجازات تتكرّر مستقبلا".فضلا عن ذلك، قرّر أعضاء المكتب الفيدرالي لاتحادية الكرة الجزائرية بِدورهم الاستقالة من مناصبهم.وبِخصوص مستقبل العارضة الفنية للمنتخب الوطني، قال شرف الدين عمارة إنه طلب من جمال بلماضي مواصلة عمله، خاصة وأن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، تنطلق في جوان المقبل، مُضيفا إن بلماضي قادر على إعادة "الخضر" إلى سكّة الانتصارات.وكان المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "مصطفى تشاكر" ليتفوق منتخب "الأسود" في المواجهات المباشرة بعد فوز "محاربي الصحراء" في مباراة الذهاب بالكاميرون بنتيجة (1-0).وصعد المنتخب الكاميروني لنهائيات كأس العالم برفقة الرباعي الأفريقي غانا والسنغال وتونس والمغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الجزائر-تطالب-رسميا-بإعادة-مباراة-الكاميرون-في-تصفيات-كأس-العالم-2022-1060691598.html
الجزائر
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رياضة, الجزائر, بطولة كأس العالم 2022

استقالة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد فشل المنتخب في التأهل لمونديال قطر

12:25 GMT 31.03.2022
© REUTERS / Reuters News Picture Service - RNPSمنتخب الجزائر
منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Reuters News Picture Service - RNPS
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أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف شرف الدين عمارة اليوم الخميس رحيله رسميا عن كرسي الرئاسة.
وقال خلال الندوة الصحفية "أشكر الجميع. أؤكد اني قمت بواجبي، وشكرا للجميع" وأضاف "كلمتي الاخيرة بالتوفيق للجميع والاستقرار يبقى كما أتمنى الإنجازات تتكرّر مستقبلا".
فضلا عن ذلك، قرّر أعضاء المكتب الفيدرالي لاتحادية الكرة الجزائرية بِدورهم الاستقالة من مناصبهم.
وبِخصوص مستقبل العارضة الفنية للمنتخب الوطني، قال شرف الدين عمارة إنه طلب من جمال بلماضي مواصلة عمله، خاصة وأن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، تنطلق في جوان المقبل، مُضيفا إن بلماضي قادر على إعادة "الخضر" إلى سكّة الانتصارات.
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الجزائر تطالب رسميا بإعادة مباراة الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022
12:17 GMT
وكان المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "مصطفى تشاكر" ليتفوق منتخب "الأسود" في المواجهات المباشرة بعد فوز "محاربي الصحراء" في مباراة الذهاب بالكاميرون بنتيجة (1-0).
وصعد المنتخب الكاميروني لنهائيات كأس العالم برفقة الرباعي الأفريقي غانا والسنغال وتونس والمغرب.
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