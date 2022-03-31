https://arabic.sputniknews.com/20220331/مؤتمر-الدول-المجاورة-لأفغانستان-يطالب-أمريكا-والغرب-بإعادة-إعمارها-1060700850.html
مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان يطالب أمريكا والغرب بإعادة إعمارها
مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان يطالب أمريكا والغرب بإعادة إعمارها
حثت الدول المجاورة لأفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على تحمل مسؤولية إعادة إعمار أفغانستان وإعادة ممتلكات الشعب الأفغاني في أقرب وقت ممكن. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:56+0000
2022-03-31T14:56+0000
2022-03-31T14:56+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، نشرته وكالة سبوتنيك، فقد عقد اليوم المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان في منطقة تونشي بالصين. وحضر الاجتماع وزراء خارجية روسيا والصين وباكستان وإيران وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.وقال البيان "من الضروري دعوة الولايات المتحدة والغرب إلى الوفاء بمسؤوليتهما الأساسية عن إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها وإعادة ممتلكات الشعب الأفغاني في أسرع وقت ممكن".وأكد البيان على ضرورة دعم دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان وتنسيق المساعدة للبلاد.ودعا "جميع الأطراف إلى تطوير الاتصالات والحوار مع أفغانستان، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان، ومقاومة العقوبات والضغط، ومعارضة تسييس المساعدات الإنسانية".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، شكلت حركة طالبان حكومة مؤقتة بقيادة محمد حسن أخوند، نائب وزير الخارجية السابق ونائب رئيس الوزراء الأفغاني في حكومة طالبان الأولى.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزير-الخارجية-الإيراني-يدعو-إلى-إقامة-حكومة-شاملة-في-أفغانستان-1060694280.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان يطالب أمريكا والغرب بإعادة إعمارها
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حثت الدول المجاورة لأفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على تحمل مسؤولية إعادة إعمار أفغانستان وإعادة ممتلكات الشعب الأفغاني في أقرب وقت ممكن.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، نشرته وكالة سبوتنيك، فقد عقد اليوم المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان في منطقة تونشي بالصين. وحضر الاجتماع وزراء خارجية روسيا والصين وباكستان
وإيران وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وقال البيان "من الضروري دعوة الولايات المتحدة والغرب إلى الوفاء بمسؤوليتهما الأساسية عن إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها وإعادة ممتلكات الشعب الأفغاني في أسرع وقت ممكن".
وأكد البيان على ضرورة دعم دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان وتنسيق المساعدة للبلاد.
ووفقا للبيان، يتعين على المؤسسات المالية الدولية ضخ السيولة بشكل نشط في أفغانستان من أجل دعم تنمية البلاد.
ودعا "جميع الأطراف إلى تطوير الاتصالات والحوار مع أفغانستان، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان، ومقاومة العقوبات والضغط، ومعارضة تسييس المساعدات الإنسانية".
وأدى صعود حركة طالبان السريع إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس من العام الماضي إلى حدوث فوضى اقتصادية ونقص في الغذاء دفع البلاد إلى حافة أزمة إنسانية. فر الآلاف من الأفغان من البلاد خائفين من طالبان، وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وحرمان النساء والفتيات من حرياتهن.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، شكلت حركة طالبان حكومة مؤقتة بقيادة محمد حسن أخوند، نائب وزير الخارجية السابق ونائب رئيس الوزراء الأفغاني في حكومة طالبان الأولى.