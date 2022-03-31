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مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان يطالب أمريكا والغرب بإعادة إعمارها
مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان يطالب أمريكا والغرب بإعادة إعمارها
حثت الدول المجاورة لأفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على تحمل مسؤولية إعادة إعمار أفغانستان وإعادة ممتلكات الشعب الأفغاني في أقرب وقت ممكن. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:56+0000
2022-03-31T14:56+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، نشرته وكالة سبوتنيك، فقد عقد اليوم المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان في منطقة تونشي بالصين. وحضر الاجتماع وزراء خارجية روسيا والصين وباكستان وإيران وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.وقال البيان "من الضروري دعوة الولايات المتحدة والغرب إلى الوفاء بمسؤوليتهما الأساسية عن إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها وإعادة ممتلكات الشعب الأفغاني في أسرع وقت ممكن".وأكد البيان على ضرورة دعم دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان وتنسيق المساعدة للبلاد.ودعا "جميع الأطراف إلى تطوير الاتصالات والحوار مع أفغانستان، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان، ومقاومة العقوبات والضغط، ومعارضة تسييس المساعدات الإنسانية".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، شكلت حركة طالبان حكومة مؤقتة بقيادة محمد حسن أخوند، نائب وزير الخارجية السابق ونائب رئيس الوزراء الأفغاني في حكومة طالبان الأولى.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزير-الخارجية-الإيراني-يدعو-إلى-إقامة-حكومة-شاملة-في-أفغانستان-1060694280.html
أخبار أفغانستان اليوم
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أخبار أفغانستان اليوم

مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان يطالب أمريكا والغرب بإعادة إعمارها

14:56 GMT 31.03.2022
© AP Photo / Bernat Armangueعناصر من حركة "طالبان" يستمتعون برحلة على متن قارب في سد قرغة، الواقع على أطراف كابول، أفغانستان، 24 سبتمبر 2021.
عناصر من حركة طالبان يستمتعون برحلة على متن قارب في سد قرغة، الواقع على أطراف كابول، أفغانستان، 24 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
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حثت الدول المجاورة لأفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على تحمل مسؤولية إعادة إعمار أفغانستان وإعادة ممتلكات الشعب الأفغاني في أقرب وقت ممكن.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، نشرته وكالة سبوتنيك، فقد عقد اليوم المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان في منطقة تونشي بالصين. وحضر الاجتماع وزراء خارجية روسيا والصين وباكستان وإيران وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وقال البيان "من الضروري دعوة الولايات المتحدة والغرب إلى الوفاء بمسؤوليتهما الأساسية عن إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها وإعادة ممتلكات الشعب الأفغاني في أسرع وقت ممكن".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى إقامة حكومة شاملة في أفغانستان
13:04 GMT
وأكد البيان على ضرورة دعم دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان وتنسيق المساعدة للبلاد.

ووفقا للبيان، يتعين على المؤسسات المالية الدولية ضخ السيولة بشكل نشط في أفغانستان من أجل دعم تنمية البلاد.

ودعا "جميع الأطراف إلى تطوير الاتصالات والحوار مع أفغانستان، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان، ومقاومة العقوبات والضغط، ومعارضة تسييس المساعدات الإنسانية".

وأدى صعود حركة طالبان السريع إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس من العام الماضي إلى حدوث فوضى اقتصادية ونقص في الغذاء دفع البلاد إلى حافة أزمة إنسانية. فر الآلاف من الأفغان من البلاد خائفين من طالبان، وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وحرمان النساء والفتيات من حرياتهن.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، شكلت حركة طالبان حكومة مؤقتة بقيادة محمد حسن أخوند، نائب وزير الخارجية السابق ونائب رئيس الوزراء الأفغاني في حكومة طالبان الأولى.
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