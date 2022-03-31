https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزيرة-إسرائيلية-لم-نتلق-ضمانات-أمريكية-بعدم-شطب-الحرس-الثوري-من-قائمة-المنظمات-الإرهابية-1060687400.html

وزيرة إسرائيلية: لم نتلق ضمانات أمريكية بعدم شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية

وزيرة إسرائيلية: لم نتلق ضمانات أمريكية بعدم شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، إن بلادها لم تتلق أي ضمانات أمريكية بعدم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، ظهر اليوم الخميس، عن شاكيد أن إسرائيل لم تتلق أي ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية تقضي بعدم شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.وجاءت تصريحات شاكيد مشاركتها في لقاء موسع مع صحيفة جيروزاليم بوست، أجري في لندن، من خلال مؤتمر تنظمه الصحيفة نفسها بالتعاون مع بريطانيا، والذي يعقد في نادي توتنهام لكرة القدم في لندن.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صرح بأن فكرة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية "تقلقنا".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عن بينيت خلال ترؤسه الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنه حتى مجرد فكرة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية "تقلقنا"، وليس ذلك فحسب، ولكن إسرائيل ستعمل على عدم رفع الحرس الثوري من تلك القائمة.وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روب مالي، إن بلاده لن ترفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ولم تبت في موضوع شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية.وصرح روب مالي خلال لقاء في منتدى الدوحة: "رأينا بالحرس الثوري الإيراني لن يتغير وسيبقى ضمن العقوبات وهذه مسألة مختلفة عن الاتفاق النووي".يأتي ذلك في أعقاب تصريحات إيرانية بأن محادثات الاتفاق النووي في فيينا تتضمن بحث إزالة الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأمريكية.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا تضمنت مسألة رفع الحرس الثوري وأسماء شخصيات إيرانية من قائمة العقوبات الأمريكية.وأكد عبد اللهيان أن الحرس الثوري جزء من المؤسسة الدفاعية ويجب رفعه من قائمة العقوبات.

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