وزيرة إسرائيلية: لم نتلق ضمانات أمريكية بعدم شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية
© AFP 2022 / HOقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران
© AFP 2022 / HO
قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، إن بلادها لم تتلق أي ضمانات أمريكية بعدم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، ظهر اليوم الخميس، عن شاكيد أن إسرائيل لم تتلق أي ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية تقضي بعدم شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
השרה איילת שקד בועידת לונדון של הג'רוזלם פוסט: שקד: "לא קיבלנו ערבויות מארה"ב לגבי הסרת משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור"https://t.co/XgmbSGtKC0— מעריב אונליין (@MaarivOnline) March 31, 2022
وجاءت تصريحات شاكيد مشاركتها في لقاء موسع مع صحيفة جيروزاليم بوست، أجري في لندن، من خلال مؤتمر تنظمه الصحيفة نفسها بالتعاون مع بريطانيا، والذي يعقد في نادي توتنهام لكرة القدم في لندن.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صرح بأن فكرة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية "تقلقنا".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عن بينيت خلال ترؤسه الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنه حتى مجرد فكرة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية "تقلقنا"، وليس ذلك فحسب، ولكن إسرائيل ستعمل على عدم رفع الحرس الثوري من تلك القائمة.
רה"מ @naftalibennett בפתח ישיבת הממשלה: "יש מי שמייצר אלימות ויש מי שמשתף פעולה. המחשבה שמשמרות המהפכה יצאו מרשימת ארגוני הטרור מטרידה לא רק אותנו, פועלים שזה לא יקרה"@MoriahAsraf— גלצ (@GLZRadio) March 27, 2022
وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روب مالي، إن بلاده لن ترفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ولم تبت في موضوع شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية.
وصرح روب مالي خلال لقاء في منتدى الدوحة: "رأينا بالحرس الثوري الإيراني لن يتغير وسيبقى ضمن العقوبات وهذه مسألة مختلفة عن الاتفاق النووي".
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات إيرانية بأن محادثات الاتفاق النووي في فيينا تتضمن بحث إزالة الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأمريكية.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا تضمنت مسألة رفع الحرس الثوري وأسماء شخصيات إيرانية من قائمة العقوبات الأمريكية.
وأكد عبد اللهيان أن الحرس الثوري جزء من المؤسسة الدفاعية ويجب رفعه من قائمة العقوبات.