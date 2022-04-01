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https://arabic.sputniknews.com/20220401/تفاصيل-اتفاقية-التجارة-الحرة-بين-إسرائيل-والإمارات-1060742295.html
تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات
تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات
كشفت قناة "كان" العبرية الرسمية، عن تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات التي أعلنت تل أبيب عنها في وقت سابق من اليوم الجمعة، بعد اكتمال... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T15:08+0000
2022-04-01T15:08+0000
نفتالي بينيت
إسرائيل
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وذكرت القناة، أنه بعد أشهر من المناقشات، اختتمت اليوم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.وبموجب الاتفاقية، سيتم إعفاء 95% من المنتجات المتداولة بين البلدين من الجمارك على الفور أو بشكل تدريجي، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعة ومستحضرات التجميل والأدوية.وأضافت القناة أنه تمت صياغة الاتفاقية بقيادة وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.وقالت إنه من المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيع الوزيرة باربيفاي ونظيرها الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، وبعد التصديق عليها في كلا البلدين، وهي عملية من المتوقع أن تنتهي في شهر مايو/ أيار المقبل.وبحسب القناة، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي، تشمل الاتفاقية قضايا تتعلق بالتنظيم، وتجارة الخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.ونوقشت المسألة خلال لقاء بينيت وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الإماراتية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.واتفق الاثنان وقتها على تسريع المحادثات من أجل الاتفاقية، وفي اجتماعهما بمنتجع شرم الشيخ المصري مؤخرا اتفق بينيت وبن زايد على إنجاز ما تبقى من مفاوضات خلال أيام.واستغرقت المفاوضات خمسة أشهر واشتملت على أربع جولات من المناقشات، وفق القناة.
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نفتالي بينيت, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات

15:08 GMT 01.04.2022
© AFP 2022 / -ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات.
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AFP 2022 / -
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كشفت قناة "كان" العبرية الرسمية، عن تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات التي أعلنت تل أبيب عنها في وقت سابق من اليوم الجمعة، بعد اكتمال المفاوضات الخاصة بها.
وذكرت القناة، أنه بعد أشهر من المناقشات، اختتمت اليوم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
وبموجب الاتفاقية، سيتم إعفاء 95% من المنتجات المتداولة بين البلدين من الجمارك على الفور أو بشكل تدريجي، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعة ومستحضرات التجميل والأدوية.
وأضافت القناة أنه تمت صياغة الاتفاقية بقيادة وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.
وقالت إنه من المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيع الوزيرة باربيفاي ونظيرها الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، وبعد التصديق عليها في كلا البلدين، وهي عملية من المتوقع أن تنتهي في شهر مايو/ أيار المقبل.
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وبحسب القناة، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي، تشمل الاتفاقية قضايا تتعلق بالتنظيم، وتجارة الخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
ونوقشت المسألة خلال لقاء بينيت وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الإماراتية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واتفق الاثنان وقتها على تسريع المحادثات من أجل الاتفاقية، وفي اجتماعهما بمنتجع شرم الشيخ المصري مؤخرا اتفق بينيت وبن زايد على إنجاز ما تبقى من مفاوضات خلال أيام.
واستغرقت المفاوضات خمسة أشهر واشتملت على أربع جولات من المناقشات، وفق القناة.
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