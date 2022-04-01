https://arabic.sputniknews.com/20220401/تفاصيل-اتفاقية-التجارة-الحرة-بين-إسرائيل-والإمارات-1060742295.html

تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات

تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات

كشفت قناة "كان" العبرية الرسمية، عن تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات التي أعلنت تل أبيب عنها في وقت سابق من اليوم الجمعة، بعد اكتمال... 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T15:08+0000

2022-04-01T15:08+0000

2022-04-01T15:08+0000

نفتالي بينيت

إسرائيل

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وذكرت القناة، أنه بعد أشهر من المناقشات، اختتمت اليوم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.وبموجب الاتفاقية، سيتم إعفاء 95% من المنتجات المتداولة بين البلدين من الجمارك على الفور أو بشكل تدريجي، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعة ومستحضرات التجميل والأدوية.وأضافت القناة أنه تمت صياغة الاتفاقية بقيادة وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.وقالت إنه من المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيع الوزيرة باربيفاي ونظيرها الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، وبعد التصديق عليها في كلا البلدين، وهي عملية من المتوقع أن تنتهي في شهر مايو/ أيار المقبل.وبحسب القناة، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي، تشمل الاتفاقية قضايا تتعلق بالتنظيم، وتجارة الخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.ونوقشت المسألة خلال لقاء بينيت وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الإماراتية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.واتفق الاثنان وقتها على تسريع المحادثات من أجل الاتفاقية، وفي اجتماعهما بمنتجع شرم الشيخ المصري مؤخرا اتفق بينيت وبن زايد على إنجاز ما تبقى من مفاوضات خلال أيام.واستغرقت المفاوضات خمسة أشهر واشتملت على أربع جولات من المناقشات، وفق القناة.

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نفتالي بينيت, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم