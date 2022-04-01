https://arabic.sputniknews.com/20220401/تفاصيل-الساعات-الـ6-التي-استجوبت-فيها-لجنة-الكونغرس-صهر-ترامب-ومستشاره-جاريد-كوشنر-1060736888.html
تفاصيل الساعات الـ6 التي استجوبت فيها لجنة الكونغرس صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر
تفاصيل الساعات الـ6 التي استجوبت فيها لجنة الكونغرس صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر
أجرت لجنة من مجلس النواب الأمريكي، والتي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول يوم 6 يناير/ كانون الثاني من العام 2021، مقابلة مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:59+0000
2022-04-01T12:59+0000
2022-04-01T13:00+0000
اقتحام الكونغرس
دونالد ترامب
جاريد كوشنر
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وحسب شبكة إن بي سي الإخبارية، اليوم الجمعة، فقد نقلت عن مصدر في البرلمان أن كوشنر ظهر أمام اللجنة أمس الخميس بالفيديو، بعد موافقته على التحدث إليها.ووصف المصدر كوشنر بأنه كان متعاونا وودودا، مضيفًا أنه أجرى الحديث، بدلاً من أن يتحدث محاموه باسمه.وردا على سؤال حول مقابلة كوشنر، قالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدنجفيلد، إن "البيت الأبيض قرر عدم تأكيد الامتياز التنفيذي على شهادة جاريد كوشنر"، مما سمح له أساسًا بالتحدث عن المناقشات مع ترامب التي كانت ستُعتبر سرية لولا ذلك.ووفقا للموقع الأمريكي، فليس من الواضح ما الذي سألت اللجنة عنه كوشنر بالضبط، لكن من المتوقع أن تستفسر اللجنة عن مزاعم ترامب بأنه فاز في الانتخابات ومعلومات أخرى تتعلق بالهجوم الدامي على مبنى الكابيتول.وكان من المتوقع أيضًا أن يسأل محققو اللجنة كوشنر عن أي تعاملات له مع فيرجينيا "جيني" توماس، زوجة قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس، في الفترة التي تسبق 6 يناير.وكانت صحيفتا واشنطن بوست وسي بي إس نيوز، قد ذكرتا الأسبوع الماضي أن اللجنة لديها عشرات الرسائل النصية بين توماس ورئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك مارك ميدوز، ناقشوا خلالها إبقاء ترامب في منصبه بعد الانتخابات.يشار إلى أنه وفي الـ6 من يناير 2021 ، دخلت مجموعة من أنصار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي للاحتجاج على التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من عدة ولايات أمريكية ادعى ترامب أنها مزورة.وفي مارس / آذار، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كارتر بأن ترامب من المحتمل أن يكون قد ارتكب عرقلة أعمال الكونغرس في 6 يناير.
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اقتحام الكونغرس, دونالد ترامب, جاريد كوشنر
تفاصيل الساعات الـ6 التي استجوبت فيها لجنة الكونغرس صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر
12:59 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
أجرت لجنة من مجلس النواب الأمريكي، والتي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول يوم 6 يناير/ كانون الثاني من العام 2021، مقابلة مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب وكبير مستشاريه، لأكثر من ست ساعات.
وحسب شبكة إن بي سي
الإخبارية، اليوم الجمعة، فقد نقلت عن مصدر في البرلمان أن كوشنر ظهر أمام اللجنة أمس الخميس بالفيديو، بعد موافقته على التحدث إليها.
ووصف المصدر كوشنر بأنه كان متعاونا وودودا، مضيفًا أنه أجرى الحديث، بدلاً من أن يتحدث محاموه باسمه.
من جهتها، قالت النائبة إيلين لوريا من ولاية فرجينيا، وهي عضوة في لجنة 6 يناير، إن كوشنر "كان قادرًا على تقديم معلومات لنا طواعية للتحقق منها وإثباتها وتقديم رأيه الخاص في هذه التقارير المختلفة"، مضيفًة: "لذلك كان من المفيد حقًا أن تتاح لنا الفرصة للتحدث معه".
وردا على سؤال حول مقابلة كوشنر، قالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدنجفيلد، إن "البيت الأبيض قرر عدم تأكيد الامتياز التنفيذي على شهادة جاريد كوشنر"، مما سمح له أساسًا بالتحدث عن المناقشات مع ترامب التي كانت ستُعتبر سرية لولا ذلك.
ورفض العديد من الشهود الإجابة على أسئلة اللجنة بالقول إن ترامب وحده هو من يمكنه التنازل عن هذا الامتياز، وليس الرئيس جو بايدن.
ووفقا للموقع الأمريكي، فليس من الواضح ما الذي سألت اللجنة عنه كوشنر بالضبط، لكن من المتوقع أن تستفسر اللجنة عن مزاعم ترامب بأنه فاز في الانتخابات ومعلومات أخرى تتعلق بالهجوم الدامي على مبنى الكابيتول.
وكان من المتوقع أيضًا أن يسأل محققو اللجنة كوشنر عن أي تعاملات له مع فيرجينيا "جيني" توماس، زوجة قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس، في الفترة التي تسبق 6 يناير.
وكانت صحيفتا واشنطن بوست وسي بي إس نيوز، قد ذكرتا الأسبوع الماضي أن اللجنة لديها عشرات الرسائل النصية بين توماس ورئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك مارك ميدوز، ناقشوا خلالها إبقاء ترامب في منصبه بعد الانتخابات.
وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن لجنة 6 يناير، التي أجرت مقابلات مع مئات الشهود وأصدرت العشرات من مذكرات الاستدعاء، تجري أيضًا محادثات مع إيفانكا ترامب لإجراء مقابلة طوعية.
يشار إلى أنه وفي الـ6 من يناير 2021 ، دخلت مجموعة من أنصار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي للاحتجاج على التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من عدة ولايات أمريكية ادعى ترامب أنها مزورة.
منذ ذلك الحين، أجرت اللجنة المسؤولة عن التحقيق مقابلات مع عدة مئات من الأشخاص، وطلبت سجلات البيت الأبيض من الأرشيف الوطني واحتجزت العديد من مستشاري ترامب السابقين، بما في ذلك ستيف بانون ومارك ميدوز، في ازدراء جنائي للكونغرس لرفضهم التعاون مع التحقيق. .
وفي مارس / آذار، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كارتر بأن ترامب من المحتمل أن يكون قد ارتكب عرقلة أعمال الكونغرس في 6 يناير.