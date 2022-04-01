https://arabic.sputniknews.com/20220401/فيفا-يعلن-تصنيف-المنتخبات-ويشرح-طريقة-إجراء-قرعة-كأس-العالم-في-قطر-1060737961.html

"فيفا" يعلن تصنيف المنتخبات ويشرح طريقة إجراء قرعة كأس العالم في قطر

"فيفا" يعلن تصنيف المنتخبات ويشرح طريقة إجراء قرعة كأس العالم في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم "قطر 2022" إلى 4 مستويات، وذلك حسب ترتيبها في التصنيف الصادر في مارس/ آذار... 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T13:24+0000

2022-04-01T13:24+0000

2022-04-01T13:24+0000

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وتُجرى قرعة البطولة اليوم الجمعة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد أن ضمن 29 منتخبا حضورهم في أكبر محفل كروي عالمي على استادات قطر المونديالية.وبحسب فيفا، ستتواجد 8 منتخبات في كل مستوى، وجاء في المستوى الأول منتخب قطر (المستضيف) إلى جانب فرنسا (حاملة اللقب)، البرازيل، بلجيكا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، فيما ضمّ المستوى الثاني: هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، أوروغواي، كرواتيا، المكسيك، الولايات المتحدة.وفي المستوى الثالث، وقعت منتخبات: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس، بينما ضمّ الرابع منتخبات: كندا، الكاميرون، السعودية، الإكوادور، غانا، والفائز من مباراة ويلز وأوكرانيا/اسكتلندا، والفائز من مواجهة بيرو وأستراليا/الإمارات، والفائز من مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا.وسيتم وضع المنتخبات التي تأهلت رسميا للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تحتل المراكز (من 8 إلى 15) في تصنيف فيفا، في الوعاء رقم 2، والفرق التي تحتل المراكز (من 16 إلى 23) في الوعاء رقم 3، في حين سيضم الوعاء رقم 4 المنتخبات التي تحتل الترتيب (من 24 إلى 28)، إضافة إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان من المواجهتين القاريتين الحاسمتين (آسيا - أمريكا الجنوبية / الكونكاكاف - أوقيانوسيا)، إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي للمشاركة في مونديال قطر.وسيبدأ السحب بالوعاء الأول (1)، وينتهي بالوعاء الرابع (4)، ويجب إفراغ كل وعاء قبل الانتقال إلى الذي يليه، وكما جرت العادة، ستسحب كرة من أحد أوعية المنتخبات، متبوعة بكرة من أحد أوعية المجموعات، وهذا ما سيحدد المركز الذي سيوضع فيه كل منتخب. كما سيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثماني، بحيث لا يشارك منتخبان من الاتحاد القاري نفسه في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخبا، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمانية.

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