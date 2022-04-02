https://arabic.sputniknews.com/20220402/ما-تأثير-قرار-وكالة-الطاقة-الدولية-السحب-من-الاحتياطي-على-أسواق-النفط؟-1060774041.html
ما تأثير قرار وكالة الطاقة الدولية السحب من الاحتياطي على أسواق النفط؟
ما تأثير قرار وكالة الطاقة الدولية السحب من الاحتياطي على أسواق النفط؟
بعد تحذيرها من صدمة في أسواق النفط، قررت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أن تلجأ من جديد إلى احتياطها الاستراتيجي من النفط. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T13:47+0000
2022-04-02T13:47+0000
2022-04-02T13:47+0000
راديو
بوضوح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060773255_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_cc054622d8433b77aa3f2fbdf54daa55.png
ما تأثير قرار وكالة الطاقة الدولية بالسحب من الاحتياطي على أسواق النفط ؟
ما تأثير قرار وكالة الطاقة الدولية بالسحب من الاحتياطي على أسواق النفط ؟
وتستهدف تلك الخطوة محاولة خفض الأسعار، إلا أنها لم تحدد الكمية ولا الفترة التي تعتزم اللجوء خلالها لهذا الإجراء.وذكرت الوكالة في بيان أن القرار "يشير إلى التزامها القوي والموحد لناحية تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية"، التي تشهد تقلبات كثيرة منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا .وأمس الجمعة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ممثلي هذه الدول عقدوا "اجتماعا طارئا" وقرروا ضخ عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية في السوق.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال د. ممدوح سلامه خبير النفط العالمي، إن " قرارات وكالة الطاقة الدولية والإدارة الأمريكية بالسحب من الاستراتيجي للنفط تهدف إلى محاولة التأثير على الأسعار"، وأضاف "لا هذه الكميات ولا أي كميات يمكن أن تحل محل الصادرات الروسية المقدرة بأكثر من ثمانية ملايين برميل يوميا".وأوضح الخبير أن "إجمالي ما سيتم سحبه من احتياطي الولايات المتحدة والوكالة الدولية معا هو 240 مليون برميل، وهو ما يساوي استهلاك العالم لمدة 2.4 يوم فقط، حيث يستهلك العالم 100 مليون برميل يوميا ".وحول التداعيات الدولية للقرارات الدولية في مجال الطاقة قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار إن "الجميع يعلمون لكنهم لا يقرون علنا بأنه لا يوجد أي تكتل يستطيع أن يعوض عن قدرة روسيا عن توريد الغاز لأوروبا".وشدد الخبير على أن "قدرة روسيا العسكرية جعلت الجميع يتخذون قرارات فوضوية وغير منضبطة ولن تؤتي ثمارا، وسيتعين عليهم العودة إلى روسيا بعد أن يدركون مدى حركية الآلة العسكرية الروسية في هذا الواقع الأوروبي ".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج "بوضوح"إعداد وتقديم: جيهان لطفي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060773255_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_b61e28dc6423d512abf646d8db42e394.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, بوضوح, аудио
ما تأثير قرار وكالة الطاقة الدولية السحب من الاحتياطي على أسواق النفط؟
تابعنا عبر
بعد تحذيرها من صدمة في أسواق النفط، قررت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أن تلجأ من جديد إلى احتياطها الاستراتيجي من النفط.
وتستهدف تلك الخطوة محاولة خفض الأسعار، إلا أنها لم تحدد الكمية
ولا الفترة التي تعتزم اللجوء خلالها لهذا الإجراء.
وذكرت الوكالة في بيان أن القرار "يشير إلى التزامها القوي والموحد لناحية تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية"، التي تشهد تقلبات كثيرة منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا .
تضم الوكالة الدولية للطاقة 31 عضوا بينها الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وإيطاليا.
وأمس الجمعة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ممثلي هذه الدول عقدوا "اجتماعا طارئا" وقرروا ضخ عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية في السوق.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، أنه سيتم طوال ستة أشهر استخدام مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط، في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يصل إجمالي السحب من الاحتياطي إلى 180 مليون برميل.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال د. ممدوح سلامه خبير النفط العالمي، إن " قرارات وكالة الطاقة الدولية والإدارة الأمريكية بالسحب من الاستراتيجي للنفط تهدف إلى محاولة التأثير على الأسعار"، وأضاف "لا هذه الكميات ولا أي كميات يمكن أن تحل محل الصادرات الروسية المقدرة بأكثر من ثمانية ملايين برميل يوميا".
وأوضح الخبير أن "إجمالي ما سيتم سحبه من احتياطي الولايات المتحدة والوكالة الدولية معا هو 240 مليون برميل، وهو ما يساوي استهلاك العالم لمدة 2.4 يوم فقط، حيث يستهلك العالم 100 مليون برميل يوميا ".
وأشار إلى أنه "لا يمكن للعالم أن يحل بدائل محل صادرات النفط الروسية لا الآن ولا بعد عشرين عاما".
وحول التداعيات الدولية للقرارات الدولية في مجال الطاقة قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار إن "الجميع يعلمون لكنهم لا يقرون علنا بأنه لا يوجد أي تكتل يستطيع أن يعوض عن قدرة روسيا عن توريد الغاز لأوروبا".
وشدد الخبير على أن "قدرة روسيا العسكرية جعلت الجميع يتخذون قرارات فوضوية وغير منضبطة ولن تؤتي ثمارا، وسيتعين عليهم العودة إلى روسيا بعد أن يدركون مدى حركية الآلة العسكرية الروسية في هذا الواقع الأوروبي ".
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج "بوضوح
"