https://arabic.sputniknews.com/20220402/ما-تأثير-قرار-وكالة-الطاقة-الدولية-السحب-من-الاحتياطي-على-أسواق-النفط؟-1060774041.html

ما تأثير قرار وكالة الطاقة الدولية السحب من الاحتياطي على أسواق النفط؟

ما تأثير قرار وكالة الطاقة الدولية السحب من الاحتياطي على أسواق النفط؟

بعد تحذيرها من صدمة في أسواق النفط، قررت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أن تلجأ من جديد إلى احتياطها الاستراتيجي من النفط. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T13:47+0000

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2022-04-02T13:47+0000

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ما تأثير قرار وكالة الطاقة الدولية بالسحب من الاحتياطي على أسواق النفط ؟ ما تأثير قرار وكالة الطاقة الدولية بالسحب من الاحتياطي على أسواق النفط ؟

وتستهدف تلك الخطوة محاولة خفض الأسعار، إلا أنها لم تحدد الكمية ولا الفترة التي تعتزم اللجوء خلالها لهذا الإجراء.وذكرت الوكالة في بيان أن القرار "يشير إلى التزامها القوي والموحد لناحية تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية"، التي تشهد تقلبات كثيرة منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا .وأمس الجمعة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ممثلي هذه الدول عقدوا "اجتماعا طارئا" وقرروا ضخ عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية في السوق.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال د. ممدوح سلامه خبير النفط العالمي، إن " قرارات وكالة الطاقة الدولية والإدارة الأمريكية بالسحب من الاستراتيجي للنفط تهدف إلى محاولة التأثير على الأسعار"، وأضاف "لا هذه الكميات ولا أي كميات يمكن أن تحل محل الصادرات الروسية المقدرة بأكثر من ثمانية ملايين برميل يوميا".وأوضح الخبير أن "إجمالي ما سيتم سحبه من احتياطي الولايات المتحدة والوكالة الدولية معا هو 240 مليون برميل، وهو ما يساوي استهلاك العالم لمدة 2.4 يوم فقط، حيث يستهلك العالم 100 مليون برميل يوميا ".وحول التداعيات الدولية للقرارات الدولية في مجال الطاقة قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار إن "الجميع يعلمون لكنهم لا يقرون علنا بأنه لا يوجد أي تكتل يستطيع أن يعوض عن قدرة روسيا عن توريد الغاز لأوروبا".وشدد الخبير على أن "قدرة روسيا العسكرية جعلت الجميع يتخذون قرارات فوضوية وغير منضبطة ولن تؤتي ثمارا، وسيتعين عليهم العودة إلى روسيا بعد أن يدركون مدى حركية الآلة العسكرية الروسية في هذا الواقع الأوروبي ".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج "بوضوح"إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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