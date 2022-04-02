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وزير الري المصري: نقترب من مرحلة "ندرة المياه"
وزير الري المصري: نقترب من مرحلة "ندرة المياه"
أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن بلاده تقترب من مرحلة "ندرة المياه"، وفقا للمعدلات العالمية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:30+0000
2022-04-02T10:30+0000
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وحسب بيان نشرته وزارة الموارد المائية والري المصرية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد عبد العاطي أن "نصيب الفرد في مصر من المياه حوالي 560 مترا مكعبا سنويا".تصريحات الوزير المصري جاءت خلال مشاركته عن بعد في جلسة "حوار حول ندرة المياه والهجرة - التحديات والفرص من أجل التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والمنعقد ضمن فعاليات مؤتمر "أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأكد عبد العاطي أن ندرة المياه ناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تتسبب بدورها في عمليات نزوح جماعي وهجرة غير الطوعية، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر وأضرار في جميع أنحاء العالم.ولفت الوزير المصري إلى أن 40% من القوى العاملة في بلاده تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، وبالتالي فهي معرضة لهذا الأمر بسبب ندرة المياه.وقال عبد العاطي إن الدولة المصرية استعدت لمواجهة هذه التحديات، عن طريق خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار.
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أخبار مصر الآن, نهر النيل, أخبار سد النهضة الإثيوبي

وزير الري المصري: نقترب من مرحلة "ندرة المياه"

10:30 GMT 02.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyنهر النيل، القاهرة، مصر
نهر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن بلاده تقترب من مرحلة "ندرة المياه"، وفقا للمعدلات العالمية.
وحسب بيان نشرته وزارة الموارد المائية والري المصرية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد عبد العاطي أن "نصيب الفرد في مصر من المياه حوالي 560 مترا مكعبا سنويا".
تصريحات الوزير المصري جاءت خلال مشاركته عن بعد في جلسة "حوار حول ندرة المياه والهجرة - التحديات والفرص من أجل التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والمنعقد ضمن فعاليات مؤتمر "أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأكد عبد العاطي أن ندرة المياه ناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تتسبب بدورها في عمليات نزوح جماعي وهجرة غير الطوعية، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر وأضرار في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن البنك الدولي اصدر تقريرا أكد فيه أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل إلى 14% من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب الإجهاد المائي.

ولفت الوزير المصري إلى أن 40% من القوى العاملة في بلاده تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، وبالتالي فهي معرضة لهذا الأمر بسبب ندرة المياه.
وقال عبد العاطي إن الدولة المصرية استعدت لمواجهة هذه التحديات، عن طريق خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار.
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