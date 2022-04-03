https://arabic.sputniknews.com/20220403/أوكرانيا-تقترح-بدء-مفاوضات-حول-تأجيل-سداد-ديونها-الخارجية-لمدة-10-20-سنة-1060803748.html

أوكرانيا تقترح بدء مفاوضات حول تأجيل سداد ديونها الخارجية لمدة 10-20 سنة

أوكرانيا تقترح بدء مفاوضات حول تأجيل سداد ديونها الخارجية لمدة 10-20 سنة

اقترحت نائبة البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، اليوم الأحد، بدء مفاوضات بشأن إعادة هيكلة الدين العام الخارجي لأوكرانيا، وفقا لها، هناك حاجة إلى تأجيل... 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T13:22+0000

2022-04-03T13:22+0000

2022-04-03T13:22+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

البرلمان الأوكراني

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وقالت تيموشينكو "الآن لدينا كل الدوافع لبدء المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون الخارجية الأوكرانية. لم ننتهك أبدا شروط مدفوعاتنا. لكننا اليوم بحاجة إلى التحدث ليس عن إفلاس البلد ولكن عن الظروف الاستثنائية التي نشأت، نحن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة الديون الخارجية لدينا، وتأجيلها لمدة تتراوح بين 10 و 15 و 20 سنة ".في وقت سابق، طلب رئيس غرفة الحسابات في أوكرانيا، فاليري باتسكان، من المنظمات المالية الدولية مراجعة سياسة الديون. ووفقا له، يبلغ الدين الخارجي لأوكرانيا حاليا 57 مليار دولار.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220306/أوكرانيا-تحول-اقتصادها-إلى-اقتصاد-حربي-1059525625.html

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أخبار أوكرانيا, البرلمان الأوكراني