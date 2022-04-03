https://arabic.sputniknews.com/20220403/البحرية-الأمريكية-تخشى-أن-يتم-تفجيرها-بواسطة-ألغام-أوكرانية-1060810957.html
البحرية الأمريكية تخشى أن يتم تفجيرها بواسطة ألغام أوكرانية
البحرية الأمريكية تخشى أن يتم تفجيرها بواسطة ألغام أوكرانية
علّق ميخائيل بوبوف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، على تصريح البنتاغون الغريب حول قرار سحب السفن الحربية الأمريكية من البحر الأسود. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T16:04+0000
2022-04-03T16:04+0000
2022-04-03T16:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأكد البنتاغون أخيرا أن السفن الأمريكية غادرت البحر الأسود، دون الإعلان عن موعد عودتها.وزعم البنتاغون أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإثارة الصراعات في المنطقة من خلال نشر القوات الأمريكية.غادرت آخر سفينة حربية أمريكية البحر الأسود في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2021، من الواضح أن بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا قد أدخلت تعديلات على خطط عودة الوجود الأمريكي في البحر الأسود، بحسب بوبوف.تاريخ الاستفزازات ضد البحرية الروسية حافل بأمثلة على السلوك غير المسؤول للبحارة الأمريكيين ورد الفعل المنضبط للبحرية الروسية، وفي ظل الظروف الحالية، أدركت القيادة الأمريكية على ما يبدو أن "مضايقة الدب الروسي" قد لا تنجح دون عواقب وخيمة.أي أن السفن الأمريكية كانت تخشى الوقوع تحت مرمى نيران الأسطول الروسي في البحر الأسود عندما يشارك في عملية عسكرية خاصة، بحسب ما ذكر موقع "kp" الروسي.في نهاية فبراير/شباط 2022، قام البحارة الأوكرانيون الذين دربهم مدربون أمريكيون بنصب أكثر من 400 لغم بحري قبالة سواحل أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك، يُزعم أن بعضها قد سحبته الأمواج وانفجر في البحر المفتوح. لكن ما تبين أن "المدربين كانوا غير جدّيين أو أن الطلاب مهملين، أو أن الألغام صدئة".وأشار بوبوف إلى أن هذه الألغام "المتجولة" تحولت إلى أسلحة هجومية تستهدف دول البحر الأسود الأعضاء في الناتو وضيوف الناتو الآخرين على البحر الأسود.جاءت إشارة التحذير الأولى في 3 مارس/آذار، عندما انفجرت سفينة الشحن الإستونية "Helt" بعد تفسيرات غامضة في كييف وحلف شمال الأطلسي، تم التكتم على هذه القضية لتجنب اتهام أوكرانيا بالإهمال والاستفزازات العسكرية. ومع ذلك، تم اكتشاف "مفاجآت" قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا وتركيا. بما في ذلك في مضيق البوسفور المعروف بكثافة ملاحته، كما أكد بوبوف.وأوضح بوبوف أن مدربين من الناتو قاموا بتدريب الجنود الأوكرانيين بنشاط، وأجروا تدريبات مشتركة مع البحرية الأوكرانية. وقبل عام واحد بالضبط، أجرت البحرية الأوكرانية مع أسطول حلف شمال الأطلسي تدريباً لقوات مكافحة الألغام، لكن لا يبدو أنهم تعلموا أي شيء. أوكرانيا ليست قادرة على تحييد الألغام من تلقاء نفسها.وتساءل بوبوف أنه إذا افترضنا أن الناتو ملزم بتطهير البحر الأسود من الألغام الأوكرانية، فهل يمكن الحكم على سلوك الأسطول الأمريكي بأنه خائف من التعامل معها؟وجود خطر الألغام حيّر بشدة قيادة البحرية الأمريكية. فسفنها المزودة بأسلحة صاروخية والتي تدخل البحر الأسود تقليديًا غير مخصصة للأعمال المستقلة المتعلقة بالألغام.تمتلك الولايات المتحدة 8 كاسحات ألغام من نوع "Avenger" و3 أسراب مروحيات لاكتساح الألغام. بطبيعة الحال تعتمد الولايات المتحدة على حلفاء الناتو، الذين تعتبر قدراتهم في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام محدودة أيضًا.تخشى السفن الأمريكية العودة إلى البحر الأسود في المستقبل القريب، وسوف تنتظر القضاء التام على خطر الألغام. ولا ترغب الولايات المتحدة في مساعدة أصدقائها الأوروبيين، الذين تُركوا وجهاً لوجه مع المشاكل المستمرة التي خلقتها أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/الدفاع-التركية-تعلن-عن-عدم-وجود-أي-خطر-يهدد-السفن-بعد-العثور-على-ألغام-في-البحر-الأسود-1060766464.html
https://arabic.sputniknews.com/20220329/تركيا-تضع-كاسحات-ألغام-وطائرات-في-حالة-تأهب-بسبب-الألغام-1060617362.html
https://arabic.sputniknews.com/20211015/بريطانيا-تزود-أوكرانيا-بكاسحتي-ألغام-وصواريخ-1050438269.html
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-التركية-تتخذ-الإجراءات-المناسبة-لمواجهة-خطر-الألغام-في-البحر-الأسود--1060791035.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البحرية الأمريكية تخشى أن يتم تفجيرها بواسطة ألغام أوكرانية
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علّق ميخائيل بوبوف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، على تصريح البنتاغون الغريب حول قرار سحب السفن الحربية الأمريكية من البحر الأسود.
وأكد البنتاغون أخيرا أن السفن الأمريكية غادرت البحر الأسود، دون الإعلان عن موعد عودتها.
وزعم البنتاغون أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإثارة الصراعات في المنطقة من خلال نشر القوات الأمريكية.
غادرت آخر سفينة حربية أمريكية البحر الأسود في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2021، من الواضح أن بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا قد أدخلت تعديلات على خطط عودة الوجود الأمريكي في البحر الأسود، بحسب بوبوف.
تاريخ الاستفزازات ضد البحرية الروسية حافل بأمثلة على السلوك غير المسؤول للبحارة الأمريكيين ورد الفعل المنضبط للبحرية الروسية، وفي ظل الظروف الحالية، أدركت القيادة الأمريكية على ما يبدو أن "مضايقة الدب الروسي" قد لا تنجح دون عواقب وخيمة.
أي أن السفن الأمريكية كانت تخشى الوقوع تحت مرمى نيران الأسطول الروسي في البحر الأسود عندما يشارك في عملية عسكرية خاصة، بحسب ما ذكر موقع "kp"
الروسي.
في نهاية فبراير/شباط 2022، قام البحارة الأوكرانيون الذين دربهم مدربون أمريكيون بنصب أكثر من 400 لغم بحري قبالة سواحل أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك، يُزعم أن بعضها قد سحبته الأمواج وانفجر في البحر المفتوح. لكن ما تبين أن "المدربين كانوا غير جدّيين أو أن الطلاب مهملين، أو أن الألغام صدئة".
وأشار بوبوف إلى أن هذه الألغام "المتجولة" تحولت إلى أسلحة هجومية تستهدف دول البحر الأسود الأعضاء في الناتو وضيوف الناتو الآخرين على البحر الأسود.
جاءت إشارة التحذير الأولى في 3 مارس/آذار، عندما انفجرت سفينة الشحن الإستونية "Helt" بعد تفسيرات غامضة في كييف وحلف شمال الأطلسي، تم التكتم على هذه القضية لتجنب اتهام أوكرانيا بالإهمال والاستفزازات العسكرية. ومع ذلك، تم اكتشاف "مفاجآت" قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا وتركيا. بما في ذلك في مضيق البوسفور المعروف بكثافة ملاحته، كما أكد بوبوف.
وأوضح بوبوف أن مدربين من الناتو قاموا بتدريب الجنود الأوكرانيين بنشاط، وأجروا تدريبات مشتركة مع البحرية الأوكرانية. وقبل عام واحد بالضبط، أجرت البحرية الأوكرانية مع أسطول حلف شمال الأطلسي تدريباً لقوات مكافحة الألغام، لكن لا يبدو أنهم تعلموا أي شيء. أوكرانيا ليست قادرة على تحييد الألغام من تلقاء نفسها.
15 أكتوبر 2021, 07:49 GMT
وتساءل بوبوف أنه إذا افترضنا أن الناتو ملزم بتطهير البحر الأسود من الألغام الأوكرانية، فهل يمكن الحكم على سلوك الأسطول الأمريكي بأنه خائف من التعامل معها؟
وجود خطر الألغام حيّر بشدة قيادة البحرية الأمريكية. فسفنها المزودة بأسلحة صاروخية والتي تدخل البحر الأسود تقليديًا غير مخصصة للأعمال المستقلة المتعلقة بالألغام.
تمتلك الولايات المتحدة 8 كاسحات ألغام من نوع "Avenger" و3 أسراب مروحيات لاكتساح الألغام. بطبيعة الحال تعتمد الولايات المتحدة على حلفاء الناتو، الذين تعتبر قدراتهم في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام محدودة أيضًا.
تخشى السفن الأمريكية العودة إلى البحر الأسود في المستقبل القريب، وسوف تنتظر القضاء التام على خطر الألغام. ولا ترغب الولايات المتحدة في مساعدة أصدقائها الأوروبيين، الذين تُركوا وجهاً لوجه مع المشاكل المستمرة التي خلقتها أوكرانيا.