https://arabic.sputniknews.com/20220403/زلزال-بقوة-55-درجة-يضرب-الفلبين-1060804605.html
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الفلبين
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الفلبين
ضرب زلزال قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر دولة الفلبين دون ورود تقارير عن خسائر مادية أو بشرية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:38+0000
2022-04-03T13:38+0000
2022-04-03T13:38+0000
منوعات
الفلبين
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، مشيرة إلى أن الزلزال وقع، اليوم الأحد، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.يذكر أن الفلبين تشهد نشاطا للزلازل في عدة مناطق وبقوة متفاوتة في كل مرة، ومنها زلزالان وقعا في البلاد الشهر الماضي أحدهما قوته 5.5 درجة والآخر بقوة 6.3 درجة.وتعد الفلبين من الدول الواقعة في المنطقة المعروفة بـ "حلقة النار"، وهي منطقة في المحيط الهادئ تشهد نحو 90 في المئة من الزلازل في العالم.يذكر أن البلاد شهدت زلزالين مدمرين أحدهما في 2013 بقوة 7.1 درجة وقتل أكثر من 220 شخصا والآخر في 1990 وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 2400 شخصا وكانت قوته 7.8 درجة.
https://arabic.sputniknews.com/20210812/زلزال-قوته-72-يضرب-مينداناو-في-الفلبين-1049823707.html
الفلبين
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منوعات, الفلبين
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الفلبين
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ضرب زلزال قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر دولة الفلبين دون ورود تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، مشيرة إلى أن الزلزال
وقع، اليوم الأحد، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
يذكر أن الفلبين تشهد نشاطا للزلازل
في عدة مناطق وبقوة متفاوتة في كل مرة، ومنها زلزالان وقعا في البلاد الشهر الماضي أحدهما قوته 5.5 درجة والآخر بقوة 6.3 درجة.
وتعد الفلبين من الدول الواقعة في المنطقة المعروفة بـ "حلقة النار
"، وهي منطقة في المحيط الهادئ تشهد نحو 90 في المئة من الزلازل في العالم.
يذكر أن البلاد شهدت زلزالين مدمرين أحدهما في 2013 بقوة 7.1 درجة وقتل أكثر من 220 شخصا والآخر في 1990 وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 2400 شخصا وكانت قوته 7.8 درجة.